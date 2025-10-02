Igualdad y Sanidad crean una web para informar sobre el aborto

Los ministerios de Sanidad e Igualdad han puesto en marcha 'quieroabortar.org', un nuevo portal web sobre interrupción voluntaria del embarazo que proporciona información clara y accesible para mujeres que buscan orientación en este proceso. La plataforma, desarrollada por L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, ofrece datos actualizados sobre procedimientos, derechos y recursos sanitarios disponibles en España.

La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó esta iniciativa durante un acto celebrado en el Ministerio de Igualdad para conmemorar los 42 años de la legalización del aborto en España, enmarcado en el Día internacional por un aborto seguro, gratuito y libre. García destacó que la web brinda orientación y respuestas a dudas frecuentes "para que ninguna mujer se sienta sola ni desinformada" durante este proceso.

El portal detalla qué pasos seguir si se desea abortar en España, cuándo y cómo hacerlo, además de proporcionar itinerarios específicos adaptados a cada comunidad autónoma. Esta herramienta surge como respuesta a las "diferencias inaceptables" que, según señaló la ministra, persisten en el acceso a este derecho dependiendo del territorio.

Un derecho constitucional

Durante su intervención, García reconoció que el aborto "sigue siendo una cuestión de clase" ya que las decisiones sobre los cuerpos y la maternidad de las mujeres aún dependen de su nivel económico. "Por eso tenemos que garantizarlo como un derecho universal, es una cuestión de salud pública y justicia universal", afirmó la ministra.

Por su parte, Ana Redondo, ministra de Igualdad, subrayó que el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo se siguen practicando en la sanidad privada. "Necesitamos recuperar lo público en este derecho porque es lo público lo que lo garantiza en condiciones seguras y de gratuidad", declaró Redondo, quien también alertó sobre los intentos de la extrema derecha por limitar los derechos reproductivos de las mujeres.

Datos sobre interrupciones voluntarias del embarazo

Sílvia Aldavert, directora de L'Associació Drests Sexuals y Reproductius, aportó cifras relevantes al señalar que en 2023 se realizaron 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo en España. Además, destacó que una de cada cuatro mujeres interrumpe su embarazo en algún momento de su vida fértil, aunque todavía existen provincias donde no es posible acceder a este servicio.

Tanto García como Redondo coincidieron en la necesidad de normalizar esta práctica en la sanidad pública para evitar que las mujeres se vean obligadas a acudir a clínicas privadas, eliminando así las barreras que convierten el acceso al aborto en "una carrera de obstáculos" en muchos lugares del país.