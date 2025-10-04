Un Goya para Franco y dos nominaciones

Antes de iniciarse la sesión de noche del Telediario del 20 de noviembre de 1975 se dio lectura a la siguiente nota: "Televisión Española considera que el estado crítico de Su Excelencia el Jefe del Estado aconseja la sustitución de los programas habituales de la noche de los miércoles y por ello a partir de estos momentos les ofrecemos el largometraje titulado Objetivo Birmania y Últimas Noticias".

Los programadores no cambiaron de continente, pero sustituyeron Satán nunca duerme, que era la película programada, de 1962, dirigida por Leo McCarey con William Holden, ambientada en la China de 1949, por Objetivo Birmania, película dirigida por Raoul Walsh en 1945 y protagonizada por Errol Flynn. Se rodó el año que termina la Segunda Guerra Mundial en la que llegó a participar el director de la cinta. Un año decisivo en la propia biografía de Franco: el 20 de abril de ese año muere ejecutado Benito Mussolini; el 30 de abril se suicida Adolf Hitler. Dos de sus principales valedores en el inicio de su sublevación militar. El título de la película, uno de los clásicos del cine bélico, lo cogió uno de los grupos más populares de la movida madrileña. Objetivo Birmania nació en 1982. Sus componentes femeninas eran conocidas como las Birmettes. Uno de sus temas más pegadizos fue el titulado Los amigos de mis amigas son mis amigos.

La programación de Televisión Española empezaba a las 13:45 h. Ese 20 de noviembre de 1975, jueves, los Telediarios se emitían a las tres de la tarde y a las nueve de la noche, como cincuenta años después. Tico Medina presentaba el programa Revistero. Había programas musicales con músicas de Mozart y Stravinsky, un interludio de canciones de Nuestro Pequeño Mundo, el programa infantil de emisión diaria Un globo, dos globos, tres globos y un nuevo capítulo de Ana Karenina, novela de Tolstoi convertida en telenovela.

Franco era un cinéfilo empedernido. Según algunos de sus biógrafos, fue uno de los primeros españoles que vio Viridiana, la película de Luis Buñuel, y Lo que el viento se llevó. Tenía en el palacio del Pardo más de dos mil películas. Una de sus actrices favoritas era Sofía Loren, de la que la semana de su muerte se anunciaban en las carteleras de Madrid dos estrenos, Breve encuentro, con Richard Burton, y Pupa, Charlie y su gorila, con Marcello Mastroianni. En ambas películas el productor era Carlo Ponti, marido de la actriz napolitana.

Hubo que esperar a la muerte de Franco para que se estrenara en España La naranja mecánica, adaptación de la novela de Anthony Burguess dirigida por Stanley Kubrick. Fue todo un acontecimiento en el cine Cid Campeador de Madrid. Hasta entonces, muchos españoles viajaron a Portugal para verla, país que había acabado con su particular dictadura con la revolución de los claveles del 25 de abril de 1974. El movimiento pacífico aglutinado en torno a la canción de José Afonso Grándola, Vila Morena que cortocircuitó los efectos del llamado espíritu del 12 de febrero, reforma cicatera anunciada a bombo y platillo por el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro.

Los cuarenta años del Régimen de Franco son casi medio siglo en la vida de un país. Hay dos películas que sintetizan el paso de los años de hambruna, penuria y cartillas de racionamiento, los estragos de la posguerra, al primer desarrollismo con la llegada de los tecnócratas al Gobierno. Se pasó de la miseria al coche, el piso y el televisor. El cineasta italiano Marco Ferreri dirigió en 1958 y 1960 El pisito y El cochecito, dos cintas tan amables como demoledoras basadas en sendos relatos de Rafael Azcona, el inseparable guionista de Luis García Berlanga. El primer relato llevaba el mismo título que la película; el segundo se titulaba Pobre, paralítico y muerto.

Alfredo Mayo, José Bódalo, Juan Diego o Juan Echanove encarnaron a Francisco Franco en el cine. El dictador, por vía de los actores que lo encarnaron, se llevó un Goya y dos nominaciones. El premio fue para Juan Echanove por su papel en Madregilda, de Francisco Regueiro, con Juan Luis Galiardo en el papel de Millán Astray y Fernando Rey en el del padre de Franco, progenitor que donó el hogar y del que siempre renegó su hijo. Juan Diego fue nominado en la primera gala de los Goya por su papel en Dragon Rapide, de Jaime Camino, como el avión que trasladó a Franco desde Las Palmas a Tetuán el 18 de julio de 1936. También fue nominado el actor argentino Pepe Soriano por el papel que hizo del doble de Franco en Espérame en el cielo, de Antonio Mercero. En ambas películas participó de guionista Román Gubern.

José Bódalo es Franco en Y al tercer año resucitó, película de Rafael Gil, adaptación de la novela homónima de Fernando Vizcaíno Casas. Ramón Fontseré, actor del grupo Els Joglars, lo interpretó en Buen viaje, Excelencia. José Luis Sáenz de Heredia, primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, hizo dos aproximaciones al personaje: la primera, Raza, con guión del propio Franco bajo el pseudónimo de Jaime de Andrade. Orson Welles llegó a decir de él que era “el único dictador con vocación frustrada de cineasta”. En 1964, para conmemorar los llamados 25 Años de Paz, dirigió Franco, ese hombre, con Mariano Ozores de ayudante de dirección y guión de José María Sánchez-Silva, autor de la novela Marcelino Pan y Vino que llevó al cine Ladislao Vajda. La rodaron en el Palacio del Pardo, el pazo de Meirás y el barco Azor. Basilio Martín Patino, director de Canciones para después de una guerra, lo convirtió en protagonista de su película Caudillo.