El Gobierno reconoce fallos en la protección a las víctimas por violencia machista

Cuatro asesinatos por violencia machista y dos por violencia vicaria suman una alarmante cifra que debería hacer reflexionar a toda la población y en concreto, a las autoridades que tienen competencias en cuanto a la protección que se debe prestar antes y depsués de interponer una denuncia por violencia de género.

Cabe destascar que los seis asesinatos ocurridos el pasado fin de semana han tenido el mismo móvil para cometerlos, que es acabar con la vida de las mujeres, y al mismo tiempo con lo que ellas más querían, sus familiares y sus hijos. Poco aporta a la investigación y análisis poner el foco en la nacional o las edades de los agresores.

El denominador común es que los tres han matado a cuatro mujeres y dos menores, uno se ha quitado la vida y otro lo ha intentado.

La violencia contra la mujer y la violencia vicaria es unas de las mayores lacras nacionales, y se demuestra con datos que suman que el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 19 en 2024 y a 1.263 desde 2003, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En ese sentido, y tras el terrible fin de semana, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido en un comité urgente convocado, que existe un "problema" en el sistema de detección de casos de violencia de género, a pesar de que ha referido al sistema nacional como de "referencia".

Se trata de una reunión de urgencia donde también se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de Granada, Málaga y Cuenca.

En palabras de la ministra: "Necesitamos averiguar dónde se producen los fallos en la coordinación y cómo mejorarla porque ahí hemos detectado un problema", ha señalado Redondo tras el comité de crisis celebrado para analizar los casos producidos en junio, con 7 mujeres y 2 niños asesinados en total en todo el país, además de los de abril, cuando se confirmó el asesinato de 5 mujeres y 3 niños.

Marlaska reconoce una quiebra en el sistema

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido en referencia al caso de la mujer asesinada en Las Pedroñeras (Cuenca) que "ha habido una quiebra en el sistema" y ha señalado que se analizarán las circunstancias concretas para concluir "dónde ha estado la falla".

No osbtante, el ministro del Interior ha indicado que estos fallos "no pueden poner en duda la calidad y robustez del sistema VioGén y la profesionalidad de los más de 43.000 funcionarios" dedicados a la protección y seguridad de las víctimas.

En ese sentido, Grande Marlaska ha hecho un llamamiento para denunciar las situaciones de maltrato: "Pido a las mujeres que denuncien y confíen en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado porque en muchas ocasiones, diría que en casi todas, es la forma de salvar la vida", ha resaltado.

Llama al 016 / Ministerio de Igualdad

Entre las medidas acordadas en el seno del comité, Redondo ha anunciado que se reunirá este miércoles con la ministra de Sanidad, Mónica García, para estudiar cómo puede mejorarse la detección de casos de violencia de género en la atención primaria.

Atención primaria y servicios sociales

"Una buena puerta de entrada a los casos de violencia de género se producen a través de la atención primaria", ha asegurado Redondo, que ha instado a "reforzar la coordinación" entre instituciones para lograr "detectar con antelación" los casos "que se pierden en el sistema y no detectamos suficientemente a tiempo".

La titular de Igualdad también ha señalado que este martes se ha reunido con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con quien ha discutido la posibilidad de mejorar la detección de casos de violencia machista a través de los servicios sociales. "El sistema debe agilizarse para ser más rápidos en la respuesta y más eficaces en la protección de las mujeres", ha señalado Redondo, quien ha subrayado que "hay elementos que se pueden mejorar".

Sobre la violencia vicaria, la ministra ha subrayado su voluntad de adoptar políticas "específicas" y ha hecho hincapié en que "las medidas de protección de los menores no pueden ser exclusivamente civiles, sino que han de ser también penales". "Las civiles solo se mantienen durante 30 días y a veces no protegen de forma suficiente a los menores", ha concretado Redondo, quien ha pedido tener claro que "no entra entro del interés superior del menor la necesidad de mantener un vínculo con el maltratador, porque un maltratador nunca es un buen padre".

Campaña #VasAHacerAlgo

En ese sentido, cabe destacar la campaña institucional del Gobierno recientemente estrenada que pone el foco precisamente en la importancia de denunciar al agresor, dirigida a los entornos de las víctimas, para que los mismos tengan un papel más activo en la prevención de la violencia de género.

En lo que va de 2024, 19 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 9 menores han sido asesinados a manos de sus padres en crímenes de violencia vicaria. Desde que se empezaron a contabilizar estos crímenes en 2003, 1.263 mujeres han sido asesinadas.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Asimismo que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112. También a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.