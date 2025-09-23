El Gobierno podrá acordar de forma puntual y por interés general excepciones al embargo de armas a Israel

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros de este martes.

Dos semanas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un paquete de medidas contra Israel por Gaza, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto ley para el embargo de armas, pero el Gobierno se ha reservado la posibilidad de acordar excepciones puntuales en base al interés general, según ha informado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Según ha explicado en rueda de prensa en Moncloa, el Gobierno ha querido preservar su capacidad para "poder autorizar una operación", mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, "en circunstancias excepcionales que afecten al interés general".

Cuerpo se ha remitido a la normativa de comercio exterior en materia de defensa y doble uso, la cual "hace referencia a este concepto de interés general, aludiendo, por ejemplo, a elementos asociados a la seguridad nacional o política exterior", insistiendo en que se quiere dejar recogida esta circunstancia en el real decreto "para situaciones excepcionales que puedan no haber sido previstas inicialmente o que surjan a lo largo de su implementación".

El ministro de Economía ha explicado que este real decreto-ley es una muestra más del compromiso político del Gobierno y del liderazgo de España para ser capaces de lograr una paz justa y duradera en la zona.

Una medida que el Gobierno adopta de hecho desde el año 2023 pero a la que se quiere dar mayor cobertura legal mediante una norma que se ha retrasado por la complejidad técnica de su elaboración.

Las demás medidas contra Israel se aprobaron en la reunión del Gabinete del 9 de septiembre, pero quedó pendiente el decreto debido a la complejidad técnica que exigía su aprobación, con varios ministerios implicados y obligados a adecuar su contenido a la legislación europea.