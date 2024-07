El Gobierno tacha "de extrema crueldad" que Feijóo rechace cambiar la ley de extranjería y el PP critica su "falta de política migratoria"

Nuevo cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista en relación a la polémica ley de extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados. El debate de su toma en consideración será incluido en el Pleno del Congreso del próximo martes.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado este sábado "humanidad" al Partido Popular para apoyar la modificación de a la ley de extranjería, pues ha alertado de que "hay 6.000 niños y niñas esperando en Canarias a que Feijóo se decida".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en Sinarcas (Valencia) en la Escola d'Estiu de Joves Socialistes, Morant ha calificado "de extrema crueldad" que Feijóo se siga negando a cambiar la ley de extranjería junto con el Gobierno mientras 6.000 menores están pendientes de ser reubicados en el resto de comunidades autónomas.

"Le hemos pedido muchas cosas al señor Feijóo, hoy lo que le estamos pidiendo es solamente humanidad", ha aseverado la ministra, quien ha instado al dirigente popular a decidir "por fin si se aleja de las políticas ultras, las políticas racistas, las políticas insolidarias" en las que estaban en "competición" Vox y el Partido Popular.

A su juicio, Vox "no ha llegado a salir de las instituciones, porque las políticas ultra las está aplicando todavía el PP", de manera que ha reclamado a Feijóo "que ponga orden" en las comunidades autónomas gobernadas por su partido, "si es que puede", y atienda la necesidad de los menores migrantes que esperan en Canarias.

La ministra ha destacado que se trata 6.000 "criaturas que han llegado a nuestro país después de una travesía espantosa, huyendo de la pobreza, huyendo de las guerras", a los que hay que "garantizar un futuro en condiciones", pero el PP se mantiene en la "indefinición" mientras está en juego el futuro de esos menores.

"Nos han querido vender la moto de que había una política distinta entre el PP y Vox en tema de migración", pero "lo cierto es que el PP sigue en su indefinición en un problema fundamental para la sociedad española como es el de atender a los niños y las niñas que huyen de una situación dramática y que llegan a nuestro país", ha lamentado Morant.

Gamarra denuncia que la falta de política migratoria del Gobierno es la causa de la actual situación de emergencia

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado la falta de política migratoria del Gobierno, que asegura es origen y causa de la actual situación de emergencia migratoria de España, por lo que el Partido Popular exige una política de Estado en esta materia. "Hay que ir a la raíz del problema y el Partido Popular estamos demostrando altura de miras, la que no tiene el gobierno de España", ha asegurado Gamarra en el acto de clausura de la Escuela de Verano de NNGG del PP y del grupo parlamentario del PP en el Parlamento europeo, en el que también ha hablado el portavoz del partido, Miguel Tellado.

Por esta altura de miras, Gamarra ha indicado que el PP "exige" que se cuente con las CCAA y que se convoque "de manera inmediata" la conferencia de presidentes porque la crisis migratoria "ya supera" a Canarias y Ceuta y que está en Murcia, en la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía o Madrid. "(España) no puede tener un Gobierno que mire hacia otro lado. Por eso exigimos esa conferencia de presidentes. Del mismo modo que exigimos que se declare la situación de emergencia para con ella también instar y activar los instrumentos que Europa tiene para que ayuden a ella".

Gamarra también ha añadido: "Queremos un plan claro y una política clara para luchar contra la inmigración irregular. Que esto es luchar contra las mafias. Esto es buscar, luchando contra las mafias, que no muera más gente llegando a Europa". Ha remarcado que no hacer nada significa permitir que sigan muriendo personas en el mar, permitir que sigan muriendo niños.Además, ha indicado que el PP no admitirá "ni una sola lección en materia de solidaridad de aquel que la única medida que ha adoptado ha sido pactar con sus partidos. El trocear las políticas migratorias porque con eso podía garantizarse su alquiler en la Moncloa. Eso no lo vamos a admitir y por tanto tenemos la legitimidad de exigir una política seria".