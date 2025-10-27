El Gobierno mantiene la mano tendida a Junts y no renuncia a pactar "votación a votación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta María Jesús Montero, este lunes en la Ejecutiva del PSOE.

El Gobierno ha mostrado este martes su máximo respeto por Junts tras escuchar a su líder, Carles Puigdemont, dar por roto el acuerdo con el PSOE, pero ha hecho hincapié en que mantiene la mano tendida y seguirá trabajando como siempre, "votación a votación".

En una reacción de urgencia después de que Puigdemont anunciara que Junts pasa a la oposición, fuentes del Ejecutivo han insistido en que mantienen su apuesta por el diálogo para llegar a acuerdos.

En la misma línea, fuentes del PSOE han asegurado que entienden la política como un instrumento para tender puentes y que así seguirá siendo, recordando que el Gobierno y los socialistas han cumplido lo pactado con Junts siempre que estaba en su mano.

"En lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla", han recalcado desde Ferraz, donde aseguran respetar absolutamente el funcionamiento interno de cualquier partido político.

A lo largo de la jornada, todos los ministros que han respondido preguntas de los periodistas han lanzado el mismo mensaje de tranquilidad, un argumentario en el que dejaban claro que el Gobierno cumple sus compromisos y mantiene la mano tendida.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido esperar hasta ver en qué se traduce la decisión de Junts, pero ha ratificado que el Gobierno va a seguir trabajando.

"Junts tendrá que elegir si quiere esta España de progreso o una España de involución, porque no hay alternativa", ha señalado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha asegurado que en el Gobierno están "tranquilos", porque cumplen sus compromisos y la legislatura les avala.

El socio minoritario de la coalición de Gobierno ha mantenido el mismo mensaje y la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado que seguirá trabajando ley a ley, "dialogando y negociando".