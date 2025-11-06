El Gobierno insiste en "tender la mano" a Junts tras su nuevo órdago y Feijóo ironiza con "el Gobierno más estable de Europa"

El Gobierno mantiene su mano tendida a Junts tras el anuncio de esta formación de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno y reitera que siempre cumple con sus compromisos. El Ejecutivo ha insistido en los argumentos que expuso después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, informase de que su partido rompía el acuerdo al que había llegado con el PSOE al inicio de la legislatura.

"Mano tendida siempre", han subrayado fuentes del Gobierno tras conocer el nuevo paso desde este jueves por Junts.

El Ejecutivo ha insistido, asimismo, en que el Gobierno cumple con sus compromisos y han recalcado que siempre lo ha hecho. Y han explicado que los compromisos que no dependen sólo del Ejecutivo han reiterado que trabajan sin demora para que se cumplan.

Asimismo, desde el PSOE trasladan que el Gobierno "mantiene su hoja de ruta" e insisten en que cumplen los acuerdos alcanzados. "Nuestro objetivo es claro: garantizar que los acuerdos se traduzcan en hechos y sigan mejorando la vida de la gente, tanto en Cataluña como en el conjunto de España", indican.

De este modo insisten en que el PSOE y el Gobierno "cumplen con lo pactado" en los puntos que están en su mano y en los que requieren la participación de otras instituciones, continúan trabajando "para que también se cumplan".

En línea con Moncloa, desde Ferraz señalan que mantienen "la mano tendida" y siguen ofreciendo la que consideran su "mejor baza", el "diálogo".

Feijóo ironiza con la estabilidad del Ejecutivo

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado con la estabilidad del Gobierno. "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?", ha enfatizado Feijóo en su cuenta en X poco después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, haya anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes del Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. "La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado en una comparecencia en la Cámara Baja.

Feijóo lleva meses asegurando que la legislatura está "acabada" y emplazando al presidente del Gobierno en reiteradas ocasiones a disolver las Cortes y dar la palabra a los ciudadanos con una convocatoria de elecciones generales.

El pasado 23 de octubre, un día después de que Junts avisara a Pedro Sánchez en el Congreso que "quizá toca empezar a hablar de la hora del cambio", Feijóo afirmó desde Bruselas que correspondía a Junts "tomar sus propias decisiones" después de "dos años de experimentar la política sanchista". Según añadió entonces, el presidente del Gobierno ha pedido tiempo "para prolongar la agonía" de su mandato y de su Gobierno.

IU califica de "fuegos de artificio" la medida

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha calificado como "fuegos de artificio" el anuncio de bloqueo de Junts a todas las leyes que presente el Gobierno. En su opinión, la formación catalana solo puede formalizar la ruptura de la legislatura con una moción de censura junto a PP y Vox, algo que a su juicio le llevaría a la "autodiluirse" en Cataluña.

"Junts solamente puede traducir materialmente la posición aparente de bloqueo a las leyes y de ruptura de relaciones con el Gobierno si hacen la moción de censura con el PP y Vox. Vamos a dejarnos de fuego artificiales", ha apostillado en declaraciones a los medios en el Congreso con motivo de la presentación de una reforma fiscal que plantea su formación.

Maíllo ha proclamado que la legislatura no se va a acabar ni va a haber elecciones anticipadas pese al movimiento del partido liderado por Carles Puigdemont. Es más, se ha cuestionado si Junts va a ser capaz de votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 que aumenten inversiones para Cataluña, como por ejemplo en materia de Rodalies.

El líder de IU ha insistido en que el anuncio de Junts de presentar una enmienda a la totalidad a todos los proyectos legislativos que emanen del Gobierno no modifica "nada" la "dificultad" de sacar adelante leyes en el Congreso, pese a esa escenificación de hacer una oposición 'ex ante' a la acción del Ejecutivo.