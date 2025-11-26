El Gobierno insiste en negar la reunión de Sánchez y Otegi y denuncia que se dé "credibilidad" a un imputado como Ábalos

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado este miércoles que tanto el presidente, Pedro Sánchez, como el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, han negado haberse reunido en el marco de las conversaciones previas a la moción de censura contra Mariano Rajoy, y ha denunciado que dé "más credibilidad" a un "imputado" como el exministro José Luis Ábalos que el jefe del Ejecutivo.

Lo ha dicho después de que Ábalos haya publicado un tuit en el que asegura que esa reunión "existió" y que él lo sabe por "fuentes presenciales" en la cita, a la que también habría acudido el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Según ha publicado El Español, en el marco de las negociaciones para lograr el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy, se habrían producido dos reuniones. Las fecha 24 y el 31 de mayo de 2018, poco después de la sentencia del 'caso Gürtel' y atribuye la organización al socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso. A una de ellas habría acudido el líder del PSOE, junto con Cerdán y asistidos por el después exasesor de Ábalos en Transportes Koldo García.

Montero ha incidido en que tanto Sánchez como el señor Otegi la han negado esa cita. "Esto de que se le dé más credibilidad a personas que están imputadas, que están procesadas por los tribunales frente a aquellos que, como el señor Sánchez, no lo están, no lo comparto", ha dicho la vicepresidenta, recalcando que el presidente "ha sido muy claro" a este respecto.

No preocupa lo que diga Ábalos

También se le ha preguntado si cree que la afirmación de Ábalos puede responder a una nueva estrategia del ahora diputado del Grupo Mixto para empezar a hablar justo la víspera de su nueva declaración ante el Tribunal Supremo que le investiga por la supuesta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

"Lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto, no me preocupa nada", ha dicho Montero, aunque ha añadido que le "extrañaría de él" ahora que "estuviera instalado en la mentira y en "intentar algún comportamiento" que no ha tenido "habitualmente". "Me extraña que diga esto y me extraña que a partir de ahora vaya a tener un comportamiento de ese tipo", ha zanjado.