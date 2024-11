El Gobierno envía 5.000 militares y 5.000 policías y guardias civiles más a Valencia

Pedro Sánchez: "Sé que la respuesta que se está dando no es suficiente, pero no es el momento de sustituir a una administración, sino de ayudarla" La cifra de muertos se eleva a 211, pero aún no se desconoce cuántos desaparecidos más han fallecido La Armada envía un buque anfibio al puerto de Valencia para funcionar como hospital y alojamiento