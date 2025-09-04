El Gobierno asegura que España contribuirá a las garantías de seguridad en Ucrania "cuando haya paz"

El Gobierno ha reiterado este jueves que seguirá apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario y contribuirá a brindar garantías de seguridad a este país una vez haya paz, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya anunciado que 26 países han comprometido ayudas concretas para garantizar "por tierra, mar y aire" la seguridad de este país tras un eventual alto el fuego con Rusia.

Fuentes de Moncloa han asegurado que España estará "en la solución para Ucrania", igual que ha estado en todo momento en la coalición de voluntarios que busca brindar garantías a este país de que no habrá una nueva agresión rusa en un futuro.

Precisamente, el anuncio de Macron se ha producido tras una reunión de esta alianza de más de una treintena de países celebrada en París, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado por vía telemática tras no poder viajar debido a una avería en su avión.

En este sentido, las fuentes han subrayado que como miembro de dicha coalición, España tiene la intención de seguir "proporcionado apoyo a Ucrania el tiempo que sea necesario" y contribuirá "a sus garantías de seguridad cuando se alcance la paz", evitando eso sí aclarar si entre los 26 países que ha mencionado el presidente galo figura el nuestro y si esa participación será mediante el despliegue de tropas o por otras vías.

Macron ha explicado que el objetivo de los 26 países, que no ha querido mencionar, es "prevenir una nueva agresión" por parte de Rusia y garantizar la "seguridad duradera" de un país que "no ha elegido la guerra". En este sentido, ha aclarado que estos efectivos se desplegarán "en el marco de un alto el fuego y no en la línea de frente sino en zonas geográficas que se están definiendo".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha celebrado este acuerdo, "la primera cosa concreta" dentro de las negociaciones en marcha para unas futuras garantías de seguridad.

No han especificado la lista exacta de los 26 países ni tampoco las formas de contribución a esta futura fuerza --"no daré detalles para no exponernos", ha esgrimido Macron--, pero por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha recalcado durante la reunión que Italia "no enviará soldados a Ucrania", pese a que ha abierto la puerta a colaborar en las futuras garantías de seguridad, "en caso de alto el fuego", con medidas de vigilancia y formación de tropas ucranianas.