Las fotos de la visita de don Felipe y doña Letizia al Valle de los Reyes de Egipto, en Luxor
Las fotos de la visita de don Felipe y doña Letizia al Valle de los Reyes de Egipto, en Luxor / EFE / EP

Las fotos de la visita de don Felipe y doña Letizia al Valle de los Reyes de Egipto, en Luxor

Los Reyes de España culminan su primer viaje de Estado al país con esta visita.

Agencias

19 de septiembre 2025 - 13:41

Los Reyes de España culminan su primer viaje de Estado a Egipto con una visita al Valle de los Reyes en Luxor, en las que han disfrutado de diversas excavaciones arqueológicas realizadas por misiones españolas, así como las tumbas de los faraones Seti I y Ramses V, cuya iluminación ha sido realizada por empresas españolas.

