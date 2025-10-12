Compras
Comercios abiertos el puente del Pilar
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP

Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre

El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes

Agencias

12 de octubre 2025 - 16:39

Imagenes de la tradicional recepción de los Reyes a las autoridades y personalidades en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
1/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
2/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
3/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
4/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
5/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
6/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
7/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
8/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
9/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
10/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
11/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
12/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
13/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
14/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
15/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
16/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
17/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
18/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
19/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
20/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
21/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
22/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
23/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
24/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
25/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
26/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
27/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
28/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
29/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
30/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
31/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
32/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
33/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
34/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
35/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
36/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
37/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
38/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
39/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
40/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
41/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
42/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
43/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
44/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
45/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
46/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
47/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
48/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
49/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
50/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
51/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
52/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
53/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
54/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
55/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
56/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
57/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
58/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
59/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
60/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
61/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
62/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
63/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP
Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre
64/64 Las fotos de la recepción del Rey por el 12 de octubre / EP

También te puede interesar

Lo último

stats