La Fiscalía pide prisión sin fianza para Santos Cerdán

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares han pedido el ingreso en prisión provisional sin fianza para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que ha declarado en calidad de imputado ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que investiga el caso Koldo.

El ex número tres del PSOE ha comparecido ante el magistado imputado por delitos de cohecho y organización criminal por presuntos amaños en la adjudicación de obra pública en la trama junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor en el ministerio Koldo García.

Cerdán ha llegado antes de las 10:00 al Alto Tribunal para responder por su papel protagonista en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y en los audios de la trama que guardaba Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

El ex dirigente socialista ha negado cualquier vinculación con trama y ha asegurado que no reconoce las conversaciones aportadas por la UCO en su informe.

Cerdán ha sido interrogado por la presunta trama corrupta de adjudicaciones públicas que destapó la UCO y por el documento que le vincula con Servinabar, una de las empresas beneficiarias y de la que, según un contrato privado encontrado en los registros, poseía el 45%.

El juez, de acuerdo con la tesis de la Guardia Civil, aprecia indicios de que Cerdán pudo haber participado, junto a Ábalos, "en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas", pudiendo ser él "quien se encargara de distribuir" las cantidades "recaudadas".

Puente ve "consistentes indicios" de que pudo incurrir en delitos de organización criminal y cohecho tras un informe que revela que Cerdán pudo gestionar 620.000 euros en mordidas en favor de Ábalos y Koldo, y de que también pudo haberse llevado dinero.

Por eso, ha ordenado ya investigar su patrimonio para conocer su situación financiera, además de su correo corporativo, una diligencia que los agentes practicaron el pasado día 20 en Ferraz, pues los agentes creen que Cerdán facilitó ese correo a Koldo para que le remitiese por esa vía "ciertas comunicaciones relevantes".

Cerdán ha trasladado al juez su intención de aportar este lunes información sobre su situación patrimonial, como ejemplo de su "clara voluntad de transparencia".