La Fiscalía y la Abogacía defienden en el Supremo la amnistía de Puigdemont por malversación

La Fiscalía y la Abogacía del Estado se ha mostrado a favor de que el Tribunal Supremo estime los recursos de los líderes independentistas y han coincidido con la defensa del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en defender la aplición de la amnistía por el delito de malversación por considerar que "no se emplearon fondos europeos" ni hubo enriquecimiento personal, como sostiene el juez Pablo Llarena.

Así lo ha expresado la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en una vista pública para revisar los recursos del ex president y de los ex consellers Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión de Llarena que rechazó perdonarles el delito de malversación y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. A esta tesis se han sumado también la Abogacía del Estado y los letrados de los procesados. En contra se ha mostrado la acusación popular representado por Vox.

La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha asegurado que decir que actuaron para obtener un beneficio personal patrimonial "es cuanto menos sorprendente". La Fiscalía ha sostenido que los encausados no tenían el "fin" de beneficiarse económicamente con la consulta del 1-O, por lo que ha defendido "la amnistiabilidad de los hechos".

Además, Sánchez Conde ha descartado que la actuación de Puigdemont, Comín y Puig supusiera un daño a los intereses económicos de la Unión Europea, como señaló Llarena para no aplicar la amnistía. "No han sido empleados fondos europeos. No se ha producido merma alguna. Los fondos pertenecían a la Generalitat y esto está acreditado", ha apuntado.

Asimismo, la Abogacía del Estado ha pedido este lunes al tribunal de apelación del Supremo que estime los recursos de apelación que presentaron Puigdemont, Comín y Puig.

La defensa de Puigdemont ha insistido este lunes en que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para aplicarle la ley de amnistía, toda vez que como diputado del Parlament entiende que ello es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña.

Por el contrario, Vox ha mostrado su oposición a corregir la decisión de Llarena de no amnistiar la malversación del procés y ha afeado a la defensa de Puigdemont que insista en que el Supremo no es el órgano competente para pronunciarse. "Si un acto es ilícito no puede ser amparado por ninguno de los instrumentos de derecho, mucho menos por esta ley de amnistía. No es poque el Supremo haya tenido una interpretación extravagante, es porque así lo dijo el Constitucional con las leyes de desconexión", ha señalado en la vista la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro.