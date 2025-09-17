Felipe VI defiende "un Estado palestino viable" que incluya Gaza y apela a "no desfallecer en el empeño" de lograrlo

El rey Felipe VI y el presidente de Egipto, Abdelfatá El-Sisi, durante su encuentro en el Palacio de Heliópolis, en El Cairo

El rey Felipe VI ha defendido la necesidad de "un Estado palestino viable" que pueda convivir en paz con Israel y del que forme parte Gaza, donde ha denunciado "el brutal sufrimiento" al que se enfrentan los palestinos, al tiempo que ha apelado a "no desfallecer en el empeño" de lograr este objetivo.

El monarca ha querido aprovechar su discurso durante el almuerzo que ha ofrecido en su honor y el de la reina Letizia el presidente de Egipto, Abdelfatá El-Sisi, en el Palacio de Heliópolis para volver a abordar, como ya hizo la víspera ante la colectividad española, la situación en Oriente Próximo y en particular en Gaza.

Un territorio "donde nuestros países no se cansan de denunciar el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas", ha subrayado, sin mencionar expresamente a Israel cuyo Ejército lanzó precisamente la víspera una operación a gran escala para hacerse con el control de la Ciudad de Gaza.

Don Felipe ha reconocido y agradecido el papel de mediación que Egipto ha venido ejerciendo desde el ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí en la Franja "para lograr un acuerdo de alto el fuego, la liberación de rehenes y el restablecimiento pleno de la ayuda humanitaria".

España, ha señalado el monarca, apoya iniciativas como la impulsada por Egipto para la reconstrucción de Gaza, un territorio que, ha resaltado, "junto con Cisjordania y Jerusalén, debe formar parte de un Estado palestino viable, que conviva en paz y seguridad con Israel".

"Por más lejos que pueda seguir estando hoy ese objetivo, con todo lo ocurrido y con las noticias y las imágenes que nos llegan a diario, no podemos desfallecer en el empeño", ha reclamado el Rey.