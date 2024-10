Feijóo pregunta a Sánchez si se querellará contra los jueces por investigar a Begoña Gómez: "Le han amargado la semana"

Madrid/El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si se va a querellar contra los "tres magistrados" de la Audiencia de Madrid por no cerrar el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez, y ha asegurado la decisión judicial ha "amargado" la semana al jefe del Ejecutivo.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso -cuyo orden del día es la política migratoria-, Feijóo ha hecho referencia a la decisión de la Audiencia de Madrid este lunes rechazando archivar el procedimiento que se sigue contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, si bien consideró pertinente acotarlo para dejar fuera el bloque relativo a Globalia.

El jefe de la oposición ha asegurado que la Audiencia Provincial de Madrid "ha amargado la semana" a Pedro Sánchez y ha pronosticado que "bastantes más". "¿Qué va a hacer ahora? ¿También se va a querellar contra los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid? ¿Va a seguir sin dar ninguna explicación, como hemos visto hoy? ¿O va a poner más ministras y ministros en el comité de censura para intentar que nadie se lo recuerde?", ha interpelado.

Pide explicaciones al presidente

Feijóo ha augurado que Sánchez no dará ninguna explicación sobre este caso en la sesión plenaria de este miércoles. "Viendo como ha ido esta comparecencia es previsible la respuesta. Ha venido arrastrado a este Congreso y en lugar de asumir sus responsabilidades ha vuelto a insultar con clichés", ha criticado.

Dicho esto, ha afirmado que él no va a "insultar", una aseveración que ha provocado los murmullos y algunas sonrisas en la bancada del Grupo Socialista. "No me diga que por decir lo que pienso le he insultado. Lo piensa la mayoría de los españoles, señor Sánchez", ha le espetado.

En otro momento de su discurso, el líder del PP ha criticado el uso de Moncloa por parte de Sánchez y su esposa para presuntos negocios. "Incluso a la Moncloa le damos otros usos", ha denunciado, para añadir que el presidente del Gobierno "intentó dividir al Partido Popular y lo que está rompiendo es el Gobierno y el Partido Socialista".

Por eso, ha dicho a Sánchez que "por muchos kilómetros que se aleje, por poco que venga este Congreso y por muy encantado que esté de conocerse", "los problemas siguen ahí" porque sigue "sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria estable" y con casos sobre presunta corrupción.