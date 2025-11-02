Feijóo y Mazón mantendrán hoy una conversación para buscar una salida en Valencia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán una conversación este domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana", según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

"En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Yo es esto lo único que hoy les podemos trasladar", ha manifestado Gamarra, en una rueda de prensa en Logroño.

El presidente de la Generalitat --que está recluido desde el viernes en Alicante, su tierra-- aseguró el jueves que "reflexiona" tras las críticas de las víctimas en el funeral de la Dana. La incógnita sobre su posible dimisión ha abierto una crisis dentro del partido.

De hecho, esa posible salida del president ha empezado a provocar movimientos dentro del PPCV. Así, el viernes se produjo una reunión de los tres presidentes provinciales -Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón- y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de "consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato de PP en las elecciones autonómicas.

Existe también la opción de que el secretario general del Partido Popular de la Comunitat (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, esté de forma transitoria al frente de la Generalitat si se produce la salida de Mazón. Esta alternativa también cuenta con respaldo "total" de las direcciones provinciales de los populares valencianos, según aseguran fuentes de la formación.

Los acontecimientos de las últimas semanas, con sucesos relativos a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, y, especialmente, lo ocurrido en el funeral de Estado, donde familiares de víctimas mortales de las inundaciones increparon a Mazón, han provocado movimientos en las filas del PP.

En este contexto, este lunes, Feijóo presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

En los últimos días, cada vez más voces han defendido en privado que "al menos" anuncie que no repetirá como candidato de PP en las próximas elecciones autonómicas, según fuentes de la formación.