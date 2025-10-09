Feijóo se compromete a garantizar que las mujeres puedan abortar y acusa a Sánchez de "utilizarlas"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves el derecho de las mujeres a abortar "conforme a las leyes" y ha pedido acabar con los "bulos sobre falsas prohibiciones del aborto", tras la polémica desatada por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al sugerir a la izquierda que se vayan "a otro lado a abortar".

"Mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", ha afirmado el líder del PP.

Feijóo ha publicado la carta a través de redes sociales, después de que esta mañana Ayuso reiterara durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid que se niega a hacer una "lista negra" de médicos objetores y haya pedido a la izquierda que se vayan "a otro lado a abortar".

El líder popular ha escrito en la misiva que "volver 50 años atrás es meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto" y ha acusado a Sánchez de "utilizar" a las mujeres y convertirlas en "su último salvavidas político" al estar "acorralado por la corrupción" y "agotado política y moralmente".

Como se vislumbra la paz en Gaza, ha agregado, Sánchez "necesita otra cosa" y hoy "intenta reabrir debates del pasado para ocultar los problemas del presente".

El verdadero debate que España necesita, ha añadido, es sobre natalidad, conciliación y futuro y la política "debe estar al servicio de la libertad real de elegir cuándo y cómo tener hijos".