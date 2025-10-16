Feijóo coincide con el "estupor" del juez Puente y se pregunta cómo ningún socio retira a Sánchez su apoyo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha coincidido este jueves con el juez Leopoldo Puente en el "estupor" manifestado en su auto sobre el exministro José Luis Ábalos y ha expresado su sorpresa por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenga los apoyos de sus socios, pese a estar "rodeado absolutamente de corrupción".

Feijóo ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de asistir a un desayuno informativo y después de que el magistrado del Tribunal Supremo haya llamado a reflexionar ante el "natural estupor" que produce que un persona como Ábalos "sobre la que gravitan tan consistentes indicios" siga siendo diputado.

Según el presidente de los populares, la inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor manifestado con este término "muy correcto" -ha dicho- por Puente en su auto al ver cómo las tres personas que "encumbraron" a Sánchez están implicadas en supuestos casos de corrupción.

"Una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel", ha subrayado el líder del PP, en alusión a Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Para el líder del PP, causa "absoluto estupor" contrastar estas situaciones con la afirmación de Sánchez de que tiene "uno de los gobiernos más decentes de Europa", así como que Ábalos continúe siendo un diputado que sigue las instrucciones del Sánchez y su Gobierno en todas las votaciones.

Feijóo ha vuelto a mostrarse además sorprendido por que no haya nadie en el Congreso de los Diputados que retire la confianza "de una vez" al Gobierno en el que "se han producido más corrupción que nunca en los casi 50 años de democracia".

Según ha advertido, todo el mundo está sorprendido de que en España se pueda convivir con la corrupción como "si fuese algo natural" y que encima el presidente del Gobierno "insulte a todos los ciudadanos" diciendo que el suyo es "un Gobierno decente y él un presidente decente".