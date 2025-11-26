La factura de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana: 165 euros por dos menús concertados

Foto aportada por el dueño de El Ventorro a la causa / EP

El reservado de El Ventorro en el que comieron Carlos Mazón y la periodista el día de la dana.

El dueño del restaurante El Ventorro de Valencia ha entregado a la juez de Catarroja que investiga la gestión de la dana la factura, dos fotografías y el plano del reservado donde comieron el presidente de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el día de las riadas que dejaron 229 víctimas mortales en la provincia.

Se trata de una habitación, con dos grandes ventanales de techo a suelo con cortinas, una mesa ovalada en el centro con varias sillas, un sillón y un mueble auxiliar.

La dependencia tiene una puerta de acceso por la que, según declaró la periodista en su comparecencia ante la jueza, únicamente entró el dueño del restaurante el 29 de octubre durante la comida.

La factura de la comida de Carlos Mazón en El Ventorro. / EFE

El propietario, ante la petición de la jueza de conocer las medidas del reservado, ha entregado al órgano judicial un plano con el detalle de cada lado de la estancia.

El último documento aportado es la factura que costó la comida, emitida a nombre del PP y con una importe para esa mesa, la 106, de 165 euros por dos menús concertados.

La juez de Catarroja (Valencia) pidió el pasado lunes esta documentación al dueño del restaurante, tras su declaración como testigo del pasado 21 de noviembre y al solicitarlo varios letrados.

En la justificación de la petición, la jueza señalaba que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia, en el que se ordenó la toma de declaración como testigo de la periodista, el tribunal indicaba la "pertinencia" de las diligencias destinadas a esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi en la tarde del 29 de octubre de 2024.

En este auto, se subrayaba que el 'president' ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que tiene atribuidas por ley funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell.

Esa resolución de la Audiencia estimaba la "pertinencia" de la declaración de la periodista partiendo de que la testigo "hubiera podido escuchar lo que el presidente de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces consellera de Justicia e Interior", e investigada en la causa, Salomé Pradas, "o bien comentarios que el president pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones".

El juzgado certifica que Vilaplana pagó el aparcamiento a las 19:48

El Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha certificado de forma oficial este miércoles que Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón aquel 29 de octubre, dejó el coche en el aparcamiento a las 14:38, que pagó en el cajero de este establecimiento a las 19:48 y que retiró el vehículo a las 19:51 horas de aquella jornada.

La letrada de la Administración de Justicia de este juzgado, en un documento al que ha tenido acceso EFE, deja constancia de las referidas horas tras cruzar la información remitida por la mercantil propietaria del aparcamiento y el número de la tarjeta de crédito y la matrícula del coche de Vilaplana.

La periodista declaró el pasado 3 de noviembre como testigo en los juzgados de Catarroja y afirmó que el president no sabía lo que estaba sucediendo y que tampoco percibió ninguna prisa en él cuando le acompañó al aparcamiento, sobre las 18:45 horas.

El dueño del restaurante testificó el pasado viernes que Mazón y Vilaplana salieron entre las 18:30 y las 19 horas del local y que les acompañó hasta la puerta, por donde salieron solos, sin que pudiese ver ningún servicio de escolta.

La acusación popular que ejerce Ciudadanos en esta causa penal ha solicitado este miércoles a la jueza instructora que vuelva a citar a Vilaplana, por considerar que pudo incurrir en falsedades en su testifical.

Además de la información que dio relativa a las dimensiones de la sala, esta acusación menciona una información que ha publicado el diario Levante-EMV, donde se indica que Vilaplana pudo haber llevado en su coche a Mazón al Palau de la Generalitat tras haber salido del aparcamiento aquella jornada, una noticia que el president en funciones ha desmentido esta mañana en declaraciones a los medios al reiterar que fue a pie desde el parking hasta el Palau.