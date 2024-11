El ex secretario de Transportes defiende el "intachable" rescate de Air Europa y dice que no sospechó de Ábalos y Koldo

El ex secretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, Pedro Saura, ha reivindicado desde el Senado el trabajo "riguroso e intachable" que, a su juicio, se hizo con el rescate público de Air Europa durante la pandemia, defendiendo que está avalado por la Unión Europa, a la vez que ha afirmado que no sospechó del ex ministro José Luis Ábalos ni de su ex asesor Koldo García Izaguirre.

"Si hubiese sospechado, lo hubiera denunciado", ha proclamado Pedro Saura en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, en la que ha defendido el rescate de Air Europa en un contexto de máxima caída para el sector de los transportes durante la pandemia.

En este contexto, Pedro Saura ha negado reuniones con empresarios de la trama Koldo y más concretamente con el presunto conseguir del caso, Víctor de Aldama, mientras que ha tachado de "fantasioso" pensar que algunas de estas personas han podido intervenir en el rescate público de Air Europa, "que fue un proceso serio y riguroso".

Ante preguntas de UPN y Vox, el que fuera secretario de Estado de Transportes ha dicho que sobre los rescates siempre hablaba con los presidentes de las empresas en presencia de su equipo, aunque nunca ha hablado del expediente en cuestión.

Con todo, Saura ha negado también haber hablado con Koldo García o con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, sobre este asunto de Air Europa. Es más, el actual presidente de Correos ha aclarado que conoció a la mujer del jefe del Ejecutivo tres años después de dejar el Ministerio en un acto público.

"Estoy hablando de la importancia de lo que se hizo, de los resultados que se obtuvieron, del trabajo de muchos ministerios para conseguirlo", ha sostenido Pedro Saura en relación al rescate público de Air Europa.

Ante esto, el que fuera secretario de Estado de Transportes ha negado que fuera una ayuda pública a Air Europa, sino que se trata de un "préstamo" que la empresa está devolviendo en la actualidad, según ha declarado.