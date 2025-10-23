El ex gerente del PSOE rechaza declarar en la comisión del Senado del caso Koldo por su cita en el Supremo

El ex gerente del PSOE Mariano Moreno, en la comisión del Senado del caso Koldo, este jueves.

El ex gerente del PSOE y actual presidente de Enusa, Mariano Moreno Pavón, ha anunciado al inicio de su intervención en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo que se abstendrá de responder las preguntas de los grupos por estar citado como testigo por el Tribunal Supremo (TS). Moreno ha pedido a los senadores que le vuelvan a citar después de que declare en el Alto Tribunal la próxima semana, porque prefiere dar explicaciones antes en la sede judicial.

"Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes en primer lugar a dicho tribunal y me abstendré hoy de hacerlo aquí", ha proclamado el exgerente del PSOE al inicio de su intervención en esta comisión de investigación.

El ex gerente socialista ha expresado su "plena disposición" para atender cualquier pregunta de la comisión de investigación una vez haya prestado declaración en el Tribunal Supremo como testigo en el 'caso Koldo'.

En cualquier caso, Mariano Moreno ha reivindicado su "voluntad de colaboración" con el Senado, recordando que ya compareció en esta comisión de investigación hace un mes como presidente de Enusa, aunque ha defendido que acabó dando explicaciones sobre su anterior responsabilidad como gerente socialista.