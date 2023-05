El adelanto electoral obliga a Sumar y Podemos a pactar listas conjuntas en 10 días

La sorpresiva decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar por primera vez unas elecciones en el mes de julio, obligará a sus socios de coalición a pactar si concurren a las legislativas en confluencia en tiempo récord.

Las elecciones se convocarán formalmente este martes, cuando el Boletín Oficial del Estado publique la disolución de las Cortes Generales.

Conforme al calendario que prevé la Ley del Régimen Electoral General, entre el 31 de mayo y el 9 de junio, tendrán que estar registradas ante las respectivas juntas electorales las coaliciones de partidos o agrupaciones de electores.

Eso deja 10 días de margen para negociar una solución a la izquierda del PSOE. Y otros días más, para que las listas de esa coalición tengan nombres y apellidos de los candidatos a diputados en cada una de las 52 circunscripciones electorales.

Iglesias llama a la unidad

Con este apretado calendario, el ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias no ha perdido el tiempo y ha demandado este lunes unidad entre la formación morada y Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, para las elecciones generales, pues a su juicio el "pésimo" resultado de los morados en las autonómicas y municipales ha evidenciado que la falta de unión en la izquierda conduce a "consecuencias dramáticas".

"Nuestro resultado ha sido un desastre, pésimo, hay que decirlo con claridad", afirmó Iglesias en declaraciones a RAC1, en las que lamentó haber quedado fuera de parlamentos autonómicos y ayuntamientos importantes.

Iglesias ha señalado que toca ser "enormemente humildes" y asumir desde la "modestia" el lugar que los votantes han elegido para Podemos.

"Más allá de otro tipo de diagnósticos, no cabe dar ninguna lección a nadie", ha apuntado acto seguido. El exvicepresidente ha considerado "trágica" la división para el espacio político a la izquierda del PSOE, más si cabe ante unas elecciones generales –adelantadas este lunes por Pedro Sánchez para el 23 julio– "extremadamente difíciles".

A su entender, las generales se pueden volver a ganar y repetir una mayoría progresista, algo que no ve imposible pero sí "muy difícil". "Hay que hacer las cosas de otra forma", ha pedido llamando a la unidad, que considera imprescindible.

"Nuestro espacio político debe asumir que las divisiones no ayudan y que ir divididos y con un nivel de confusión notable ha tenido consecuencias dramáticas para nuestro partido y la ciudadanía" el 28 de mayo, lamentó Iglesias.

De hecho, tildó de "tragedia" para la democracia que se consoliden gobiernos de PP y Vox en varias comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos.

"No es la primera vez que lo digo: Podemos y Sumar deben ir juntos a las elecciones generales, esto es un consenso muy amplio. Ahora toca trabajar con muchísima humildad", concluyó.

Ya trabajan en ello

Poco después, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció que los morados y Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, están trabajando ya "para que este espacio se presente unido a las elecciones" y poder revalidar el Gobierno de coalición en las elecciones adelantadas del 23 de julio.

En una declaración institucional de Belarra sin preguntas en la sede del partido, la secretaria general ha dejado clara su voluntad de llegar a un acuerdo con Yolanda Díaz después de los desencuentros que han mantenido hasta ahora y que estaban complicando la posibilidad de que los morados se incorporaran a Sumar.

La dirección de Podemos, hundido en las elecciones municipales y autonómicas de ayer, ha tomado esta decisión tras el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno para el 23 de julio.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha indicado tras conocer el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio que asume "el reto" de "hacer las cosas de otra manera" en su ámbito político y que "desde este mismo momento" están ya trabajando para salir "a ganar" al PP.

Díaz asume "el reto"

La líder de Sumar y ministra de Trabajo lo ha expresado así en dos tuits publicados media hora después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la disolución de las Cortes.En primer lugar, hace referencia al resultado de las elecciones municipales y autonómicas de este domingo: "El mensaje recibido anoche fue muy claro: hay que hacer las cosas de otra manera".A continuación, Díaz indica que, por ello, comienza ya el trabajo para las elecciones anticipadas: "Sin distracciones. Desde este mismo momento estamos trabajando para ganar el próximo 23 de julio. Asumo el reto"."Este país tiene mucho futuro. Son tiempos de audacia. Tenemos un proyecto para seguir dando respuesta a los desafíos sociales, ecológicos y económicos de nuestro país. Frente a la España negra de Feijóo, salimos a ganar. La gente nos está esperando", ha añadido.