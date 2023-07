Sánchez obvia los sondeos y mantiene la moral de victoria seguro de gobernar con Sumar

Con todos los sondeos publicados en el último día en el que es posible difundirlos dibujando una holgada victoria del PP de Alberto Núñez Feijóo y una probable mayoría del bloque de la derecha, salvo la última encuesta del CIS de José Félix Tezanos, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, obvió esos vaticinios demoscópicos y se afanó en dar un mensaje que mantenga la moral de victoria para el bloque de la izquierda, eso sí, haciendo ticket con Sumar.

Frente al consenso mayoritario de las encuestas, que con mayor o menor ventaja auguran una victoria clara del PP, Sánchez se reafirmó en que el PSOE está remontando, será el partido más votado el próximo domingo y estará en condiciones de formar Ejecutivo junto a Sumar.

"Nosotros ganaremos las elecciones, nosotros sumaremos con el partido de Yolanda Díaz y estoy convencido de que no voy a poder contar con la abstención del Partido Popular", recalcó en una entrevista en Radio Nacional de España.

Sánchez se rebela contra ese marco demoscópico general y este lunes de nuevo volvió a criticar que algunas encuestas no aporten todos los datos respecto a su realización, e incluso fue más allá en ese reproche al considerar que hay una "clara intencionalidad" en lo que pretenden algunos de esos sondeos que publican medios conservadores: el objetivo es, reveló, es desmovilizar a votantes del PSOE y de otras fuerzas progresistas.

Como ya hizo este pasado fin de semana, Sánchez se agarra a la épica y a su imagen de político que resiste en todos los desafíos. Así, recordó que, en otras elecciones generales, pese a los que decían también algunas encuestas, el PSOE, con él al frente, logró el Gobierno cuando nadie pensaba que eso iba a ocurrir.

Algo que dice estar convencido que se va a repetir también el próximo 23 de julio porque "nada está escrito" y "para nada la suerte está echada".

Sánchez hizo estas declaraciones antes de que el CIS publicara su última encuesta de esta campaña y en la que vuelve a otorgarle al PSOE una victoria, ahora con una ventaja de 1,4 puntos sobre el PP.

Ante la posibilidad de que se ofreciera como candidato a la investidura aunque no fuera el más votado pero estuviera en condiciones de intentar formar Gobierno con Sumar, se ha limitado a señalar que esa propuesta es una cuestión que le corresponde al Rey.

Sánchez ha vuelto a alertar de las consecuencias que tendría un Gobierno de PP y Vox, y entre ellas ha citado lo que podría ocurrir en Cataluña, ya que cree que con un Ejecutivo de coalición entre el partido de Alberto Núñez Feijóo y el de Santiago Abascal, existe el riesgo de que se vuelva a la situación que vivió esa comunidad años atrás.

Tras garantizar la total limpieza del voto por correo, ha reiterado que volvería a contar con partidos como ERC o EH Bildu para sacar adelante medias en favor de los ciudadanos.

Por su parte, el máximo rival de Sánchez en estas elecciones, Alberto Núñez Feijóo, no tuvo empacho en matizar unas manifestaciones que había hecho también en una entrevista en RTVE, en este caso en el programa La hora de la 1 de la televisión pública nacional.

Fue a cuenta de la revalorización de las pensiones conforme al IPC mientras el PP gobernó España.

Después de que Feijóo dijese en la entrevista de RTVE que el PP siempre ha subido las pensiones según la inflación incluso cuando ésta era negativa, incrementándolas el 0,25%, el líder del Partido Popular ha puntualizado esas declaraciones en redes sociales.

"El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no", dijo en Twitter eludiendo la palabra inflación minutos después de que afirmara que "nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC" y señalara en RTVE que es "absolutamente correcto" que el PP subió las pensiones en 2012, 2013 y 2017.

"No sé de dónde saca usted eso... revise usted los datos", le dijo Feijóo a la entrevistadora que le acusaba de decir datos falsos y le pedía rectificar.

"Como hay hemeroteca usted va a comprobar lo que le digo y si estoy equivocado le pido disculpas y si es usted espero que lo digan en este programa", ha incidido.

Tras estas declaraciones, Feijóo ha puntualizado que su formación siempre subió las pensiones, aunque no ha mencionado si fue conforme al IPC. "Hasta cuando lo fácil era congelarlas como hizo el PSOE, también las subimos", ha recalcado.

"No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario de Sánchez, cuya arrogancia nunca se lo permitiría. Seguimos esperando a que desmienta todas sus mentiras en el debate, como la de que el PSOE no congeló las pensiones", insistió.

Las declaraciones de Feijóo provocado una cascada de críticas de ministros y dirigentes socialistas. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido al líder del PP que "pida disculpas por volver a mentir" y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha recordado que "en tres de los seis años del Gobierno de Rajoy las pensiones crecieron por debajo del IPC".

También la ministra de Educación, Pilar Alegría, el presidente del Senado, Ander Gil, y el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, han recriminado la "campaña de mentiras" de Feijóo y mientras Gil ha dicho que "dejaron a los pensionistas temblando", López ha acusado a los populares de "hacer más pobres a los pensionistas" cuando gobiernan.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 una reforma de las pensiones en las que dejaban de revalorizarse según el IPC para vincularlas a la situación financiera de la Seguridad Social con un nuevo índice de subida que como mínimo era del 0,25%.

De esta manera, mientras la Seguridad Social estuviera en déficit las pensiones solo subían anualmente ese mínimo del 0,25%.

Durante algunos años como 2016 y 2017 la inflación fue mayor que la subida de ese cuarto de punto, por lo que las pensiones perdieron poder adquisitivo. Según el INE La tasa de inflación a diciembre fue de 1,6 % en 2016 y del 1,1 % en 2017.

Sin embargo, en 2014 y en 2015 los pensionistas se beneficiaron de ese modelo de subida ya que la inflación se situó por debajo del 0,25 %.

Finalmente en 2018, el Pacto de Toledo en el Congreso, con el apoyo del PP y con casi unanimidad recomendó eliminar aquel índice de revalorización para volver a ligarlo al IPC.

El "cambio sin ira" de Feijóo

La polémica de las pensiones no alteró el paso de Feijóo, que en su acto vespertino propuso cinco pactos de la Moncloa para pasar página de la "división" creada por el Gobierno actual.

Para hacerlos realidad, Feijóo pidió a los españoles que le den el próximo 23-J una "gran mayoría" que permita conseguir en España un "cambio sin ira" para poner en marcha cinco nuevos pactos de la Moncloa y l candidato del PP ha celebrado un acto en el Faro de la Moncloa para subrayar a seis días de las elecciones generales que el PP está "cerca" del palacio que es sede el Gobierno pero "no dentro", aunque pueden lograrlo.

A los españoles Feijóo les propone cinco pactos de la Moncloa sin "exclusiones, vetos arbitrarios ni cordones sanitarios", y considera que "con que salga uno de los cinco la legislatura habrá merecido la pena".

Un pacto institucional, que mejore la calidad democrática; un pacto por el estado del bienestar, que garantice la viabilidad de la sanidad y la educación; un pacto para las familias para que puedan "compartir tiempo con los suyos y hacer posible la conciliación" y un "pacto territorial" para fortalecer la España de las autonomías mediante el diálogo multilateral.

"España apuesta por el cambio pero a los españoles no le vale cualquier tipo de cambio. No un cambio abrupto, con deseos de revancha ni atropellado. La gran mayoría de los españoles quieren un cambio sin ira y le pido el voto para hacerlo posible", reivindicó.

Y también lanzó un aviso a Vox si pretende condicionar su gobernanza tras las elecciones. Se equivocarán, avisó, quienes pretendan imponerle algo pues no será "rehén de ningún partido", "ni siquiera del suyo" sino que se compromete a gobernar "para todos", "sin poner etiquetas a nadie" y "con respeto a las minorías parlamentarias", pero sin tolerar "ataques a la unidad nacional ni a la España de las autonomías".

Feijóo ha advertido de que Sánchez "volverá a pactar con ERC y con Bildu" y le ha acusado de recurrir "al argumento clásico de todas las políticas en declive: el miedo" aunque a su juicio los españoles no tienen miedo al cambio sino a cuatro años de "más de lo mismo".

El cambio está "al alcance de la mano" pero requiere, ha recalcado, un "esfuerzo final" y pide a los españoles un "apoyo rotundo" en las urnas para "sustituir las coaliciones de partido por los pactos de estado".