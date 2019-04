Sánchez llama a "movilizarse frente a la involución" en el primer acto de campaña en Sevilla para las europeas

El PSOE ha elegido de nuevo este sábado Sevilla -ese "corazón que bombea socialismo a toda España", según ha recordado Susana Díaz- para el primer mitin de presentación de Josep Borrell como cabeza de lista a las elecciones al Parlamento europeo, que se celebran el 26 de mayo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a la movilización de los socialistas y de todos los que, en los últimos 40 años, han votado alguna vez al PSOE, para que en las elecciones decisivas que hay por delante (el 28 de abril son las generales y el 26, las municipales) se pueda frenar a la derecha.

Incluso, ha instado a aquellos que creen que no es el mejor candidato del PSOE, a que no se queden en casa y voten teniendo en cuenta "lo que dice la derecha".

"Si no queremos involución, movilización". "Si queremos mirar al futuro yno retroceder, el único proyecto que puede garantizar que no se produzca un retroceso es el del PSOE", ha dicho.

Sánchez también ha puesto en valor las medidas que su ejecutivo ha tomado en 10 meses y con sólo 84 diputados, poniendo "rumbo a la justicia social, a la convivencia en este país y a la lucha contra la corrupción". Además, ha hecho hincapié en que no ha habido las concesiones a los nacionalistas y niega la falta de legitimidad que le reprochan desde la derecha.

"Los independentistas prefieren en Madrid un gobierno del PP, porque confrontan". "Son plenamente conscientes de que la independencia de Cataluña no se va a producir", no por lo que diga la Constitución o porque no la reconozca ningún Estado, sino porque "los catalanes no quieren independencia", ha asegurado.

"El desafío de Cataluña se llama convivencia", ha insistido, "y eso se debe hacer desde el diálogo y desde la Constitución Española, que es lo que siempre ha defendido el PSOE". Asimismo, Sánchez ha recordado que hay afrontar los problemas reales de España y "construir país" para "que nadie se quiera o se tenga que ir", por motivos laborales.

"La derecha y los independentistas quieren tanto a Cataluña que la quieren para ellos solos, nosotros la queremos para todos". La única reforma constitucional a la que se ha vuelto a referir iría dirigida a "blindar las pensiones públicas".

Menos público de lo habitual en un mitin socialista

Ha sido en un acto en el que, pese a la fuerza de ese corazón socialista al que se ha referido la secretaria general del PSOE-A, el músculo ha estado más relajado que otras veces, ya que no es habitual ver sillas vacías cuando los primeros espadas tocan a rebato, algo que no ha pasado desapercibido para los colaboradores de Sánchez en Sevilla: Ha habido entre 800 y un millar de personas, en un pabellón con un aforo para unas 1.300, entres sentadas y de pie.

De Borrell, el presidente ha alabado, además de su experiencia y su "facultad intelectual", el que "abriera el camino de las primarias y de la democracia interna en el PSOE: nos esperanzó a todos, hiciste un partido mejor y eso de lo vamos a agradecer siempre".

El presidente del Gobierno ha cerrado un mitin en el que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha ejercido de anfitrión pidiendo igualmente movilización para poder hacer más cosas con más concejales socialistas tras las municipales y tras él, Susana Díaz, ha dejado claro que no está ni mucho menos de retirada.

"Y si queréis volveré a ser la presidenta de la Junta de Andalucía", ha dicho la secretaria del PSOE-A, llamando también a recuperar la movilización que no se produjo el 2 de diciembre.

"Hay que explicar cuánto nos jugamos el 28 de abril y el 26 de mayo", "Andalucía no se acostó de izquierdas una noche y se levantó de derechas, se tuvieron que juntar tres partidos para echarnos": el "trifachito, los trillizos de Aznar", a los que Susana Díaz ha reprochado además que su acuerdo se cerrara en Madrid. "Vamos a volver al Gobierno de Andalucía más pronto de lo que la derecha dice y desea, pero hay que ir a votar".

"La unidad no se defiende a golpe de 155"

Por su parte, Josep Borrell, el más didáctico de los tres oradores, ha abogado por la unidad de Europa, en su papel de candidato a Bruselas, frente a las "potencias emergentes" y el reto de mantener los valores europeos, o ante los grandes consorcios tecnológicos. "Ni siquiera Alemania sola va a poder una China con 1.500 millones de habitantes", ha ejemplificado.

También ha hablado de que las elecciones que hay por delante son "existenciales", después de que haya aflorado una ultraderecha en España que él mismo negaba hasta hace poco ante sus colegas europeos, por lo que es trascendental que haya en ellas una alta participación.

El actual ministro de Exteriores ha defendido que la "unidad de España no se defiende a golpe de 155", hay que "construir una sociedad más justa e igualitaria, un proyecto de España que sea atractivo, porque sólo si es atractivo no habrá ninguno que se quiera marchar".

Susana Díaz y Pedro Sánchez vuelven a coincidir esta tarde en un mitin en Jerez de la Frontera.