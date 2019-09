Pablo Montesinos: "El PP es la casa común del centro derecha"

Pablo Montensinos (Almería, 1985) dio el salto desde el periodismo a la política en las pasadas elecciones generales. Lideró la lista del PP por Málaga, y Pablo Casado le nombró vicesecretaro general de Comunicación del partido.

-Hay una pregunta obligada en estas elecciones. ¿Con qué partidos pactaría el PP para formar Gobierno o investir a un presidente? Y no me diga que salen a ganar, que es consigna común.

-Partimos de una premisa previa: nosotros proponemos una coalición a Ciudadanos para ir juntos en estas elecciones, porque ya gobernamos con ellos en algunas comunidades, como en Andalucía. Le vamos a proponer la coalición hasta el último minuto. Si lo rechazan, el PP está legitimado para decirle a los ciudadanos que voten al PP porque es la casa común del centro derecha.

-¿Metemos a Vox en esa alianza?

-Nos sentimos más cómodos con Ciudadanos, por esa razón, porque gobernamos ya con ellos. Y porque, además, Vox ya ha dicho que no quiere formar coalición con nosotros y porque no ha entrado en esos gobiernos autonómicos. El ofrecimiento es la fórmula navarra, que fue con Ciudadanos y con Unión del Pueblo Navarro.

-¿Hasta cuándo tenemos de plazo para presentar esa coalición?

-Esta semana y unos pocos días de la siguiente. Con lo cual aprovecho para volver a tender la mano a Albert Rivera, él sabe que seremos generosos, que vamos sin líneas rojas, pero si sigue diciendo que no, saldremos a la precampaña diciendo a los ciudadanos que lo hemos intentado, que somos el PP del desbloqueo.

-En el caso de que tuviéramos un Congreso aún más fragmentado, ¿es posible que el PP se abstuviese para investir a Pedro Sánchez? Para evitar unas terceras elecciones.

-No hablamos de hipótesis; esta vez sí se lo digo, salimos a ganar. Consideramos que somos la garantía de buen gobierno, de desbloqueo y de página económica. Hoy Andalucía es ejemplo de estabilidad y de certidumbre económica, hoy los empresarios prefieren a Andalucía a otras comunidades, con esa aval vamos a las generales. Si al PP le salen los números, habrá Gobierno en España.

-¿El PP presentará nuevas listas en estas elecciones respecto a las de abril?

-El comité electoral nacional debe posicionarse. Hay que partir de la base de que, primero, estamos haciendo ese ofrecimiento a Ciudadanos para hacer listas conjuntas. Fíjese, que nuestra portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha ofrecido el primer puesto por Barcelona a Inés Arrimadas, somos muy generosos. A partir de ahí, cuando toque, será el comité electoral el que apruebe las listas. Y tendrá en cuenta la voz de la dirección del PP de Andalucía.

-¿Habrá nuevas listas, por tanto? ¿Hay cambios?

-Hay unas nuevas listas en tanto en cuanto se debe pronunciar el comité electoral de nuevo. En cualquier caso, Pablo Casado reunió a los diputados y senadores en una plenaria hace unos días, y el mensaje que nos lanzó es que cuenta con nosotros. Aspiramos a ser más diputados y más senadores; no rehuyo la pregunta, las listas las hará el comité escuchando a los territorios.

-¿Uno de esos cambios puede ser el de Juan José Cortés en Huelva?

-Le contesto lo mismo. El PP es un partido serio que respeta sus procedimientos.

-¿Usted repetirá por Málaga?

-Lo mismo, la tomará el comité. Yo ya le he dicho a Elías Bendodo, presidente del PP en Málaga, que estoy para hacer precampaña y campaña como un afiliado más.

-Las elecciones generales le fueron mal al PP en Andalucía, fue la tercera fuerza detrás de Ciudadanos. ¿No cree que hay razones para cambiar listas?

-Juanma Moreno, hoy, es ejemplo para toda España. Sus medidas al frente de la Junta, como la bajada de impuestos, la reducción de listas de espera y ese abrir ventanas, sirven para allí donde gobernamos. Pablo Casado quiere llevar las medidas de la Junta al Palacio de la Moncloa y, así, salimos a unas elecciones que nosotros que, por otra parte, no queríamos. Saldremos reforzados en Andalucía.

-¿Está ahora el PP más centrado que en abril?

-El PP ha estado centrado siempre: si algo me ha gustado del mensaje de Casado es que el PP es un partido abierto, trasversal, donde cabemos todos. Tenemos un mensaje centrado y moderado, estoy convencido de que hay hasta votantes del PSOE andaluz que no comprenden cómo aún no han roto con los independentistas en Badalona, en la Diputación de Barcelona y en Navarra.

-Hasta este momento, no he oído la opinión del PP sobre el traslado de los restos de Franco.

-Se lo digo yo: respetamos, como no podía de ser de otra forma, las decisiones judiciales y no añadimos nada más.

-¿Cree que es una trampa al PP y a Ciudadanos en plena precampaña?

-Los españoles ya han calado al señor Sánchez. Vamos a elecciones por su tacticismo electoral, peor las elecciones las cargas el diablo.

-¿Errejón puede sumar votos de la izquierda y ayudar a una mayoría con PSOE?

-La hemeroteca del señor Errejón está ahí, todos son consciente de que ha dicho una cosa y la contraria, el PP no está para meterse en los líos de la izquierda.