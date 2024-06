El PP dibuja un escenario en el que está solo frente al "PSOE de Sánchez"

El acto central del PP en Sevilla en la campaña de las elecciones europeas de este domingo, ha dibujado un panorama en el que están ellos y el PSOE "de Sánchez", una muletilla que hacen inseparables, toda vez que consideran que no hay partido fuera del presidente del Gobierno en quien han centrado todos sus mensajes. Conociendo ese eslabón débil, Juanma Moreno ha cerrado el acto (explicado por la premura de Feijóo en coger un avión para continuar con la campaña) haciendo un llamamiento a "cerrar el ciclo victorioso del PP en Andalucía". En efecto, de vencer en unos comicios en los que no lo ha hecho nunca, los populares habrían triunfado en las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas, algo que le daría margen político más que suficiente como para dar una estocada al liderazgo actual de los socialistas andaluces.

A eso se apuntó también el presidente nacional del partido. Alberto Núñez Feijóo, ha presentado su aval para vencer al actual estado de "parálisis" en el que se encuentra el país. A su juicio, lo que hay en juego dentro de apenas cuatro días, "no es una cuestión ideológica, sino un asunto de honestidad", ya que a su entender "España jamás ha tenido un presidente tan chulesco y vanidoso para un pueblo honrado y trabajador como el español". Es, a su entender, "un presidente dimitido" que ha hecho que "en todo el país sólo importe el destino de una familia, la suya". Frente a ello ha hecho un llamamiento a "los españoles, para poner el país en marcha" y eso pasa por "una respuesta en las urnas".

El presidente del PP nacional, que ha recordado que "soy un hijo del Congreso de Sevilla", en referencia al lugar donde fue elegido, ha cuestionado qué pasaría si fuera la mujer de alguno de los presidentes del Gobierno del PP quien estuviese en esa situación: "No nos dejarían hacer el mitin". Ha recordado que la diferencia entre una democracia y una dictadura es que en la democracia para un juez no existe condición, ni patrimonio ni privilegios, y a quien sea necesario se le juzgará "se llame como se llame y tenga los apellidos que tenga, o sea presidente del Gobierno".

El líder de los populares españoles, considera que "la campaña se le está atragantando día a día" y que el PSOE "ha entrado en barrena", por lo que actúa "a la desesperada" con las cartas: "¿Cómo puede pensar que en España no hay vida inteligente? Sabemos lo que estáis haciendo, sabemos de qué van las cartas", ha añadido. Ha asegurado que Pedro Sánchez "se está desmoronando" y "solo le queda el empate" para decir que son "iguales" e incluso "que han ganado".

Juanma Moreno llama al voto masivo

Por su parte, Juanma Moreno, ha insistido en la idea de buscar el ciclo completo de victorias en Andalucía, para lo que ha pedido a los militantes y simpatizantes que vayan "a votar todos" para no darle "un aval" a las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No podemos estar todo el día quejándonos y desperdiciar la oportunidad del voto". Ha pedido a los andaluces que no caigan "en la trampa" de la "discordia permanente" que cree que fomenta el Gobierno de Sánchez "con sus amigos y socios" y ha apostado por "la unidad, la cohesión", frente a la "división y ruptura" de los socialistas.

EL también presidente de la Junta ha aventurado que si no lo "frenan" (a Pedro Sánchez) se van a ver cosas "graves" y ha puesto como ejemplo la reciente aprobación de la ley de amnistía. Ha presentado las elecciones europeas como una gran oportunidad para "mandar un mensaje directo y claro a Sánchez", sin "gritar ni insultar", por lo que ha insistido en que nadie se quede "en casa" y que en estos días se "multiplique" la acción política", hasta llegar a una movilización "masiva" a través del voto: "no hay ni comunión del niño, ni el piso en la playa; los colegios abren a las ocho de la mañana y hay tiempo de sobra para ir a votar".

El líder del PP-A ha afirmado que no hay otras elecciones más andaluzas que las europeas, por las cuestiones que se deciden en las instituciones comunitarias, como los fondos, las políticas hídricas o la agricultura. De ello, "sabe un mucho la que ha sido consejera de Agricultura, de la que me ha costado mucho desprenderme y creo que no hay nadie que entiende mejor los problemas de los agricultores y pescadores que Carmen Crespo".

"Hambre de gobernar"

La aludida ha pedido explicaciones a Sánchez, que en su opinión está "cercado por la corrupción" y es "un traidor" al país por la ley de amnistía, "ataca" a jueces y medios de comunicación, y "se victimiza" con "cartas ridículas". Crespo ha reconocido que "el PP tiene hambre de gobernar en España" y ha puesto como ejemplo su trayectoria, "de la mano de Juanma Moreno que junto con Feijóo en la Moncloa van a conseguir que Andalucía sea invencible", por lo que es imprescindible "superar el hartazgo y apuntalar el cambio que ansían todos los ciudadanos".