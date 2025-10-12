Doña Leonor luce uniforme de alférez del Ejército del Aire en el desfile

El Rey, con la Princesa de Asturias, en el desfile del día de la Fiesta Nacional.

Con uniforme de alférez del Ejército del Aire y el Espacio, la princesa de Asturias ha sido la imagen de la Fiesta Nacional este domingo, en el que tras un paréntesis de cuatro años, ha vuelto a coincidir con su hermana, la infanta Sofía.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía han presidido el desfile de la Fiesta Nacional en la madrileña plaza de Neptuno.

Poco antes de las once de la mañana, los Reyes han llegado en un Rolls-Royce del Ejército Tierra custodiado por la Escolta Real, y tras ellos, en otro vehículo, su hijas, Leonor y Sofía.

Nada más bajarse de los vehículos en la plaza de Cánovas del Castillo, la Familia Real ha recibido honores militares y una gran ovación por parte de los ciudadanos que se han desplazado para presenciar el desfile militar.

La Princesa de Asturias ha lucido el uniforme de cuarto curso del Ejército del Aire y el Espacio, cuerpo del Ejército donde el pasado septiembre inicio la última etapa de su formación militar en San Javier (Murcia) como alférez.

El uniforme está compuesto por guerrera y pantalón en azul aviación, zapatos negros de cordones, guantes blancos y gorra.

Leonor de Borbón ha llevado prendido la minitaura del Toisón de Oro, collar que tiene como emblema un carnero dorado que representa el compromiso moral.

Se trata de la más alta distinción de la Corona española y es considerado un elemento de tradición, continuidad e institucionalización en la figura de la princesa de Asturias como heredera de la Corona.

Sobre la guerrera, la princesa de Asturias ha lucido la banda azul celeste de la Orden de Carlos III, y en su parte izquierda, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco.

Como es habitual cuando luce uniforme militar, la princesa ha optado por recoger su cabello en un moño trenzado y unos pequeños pendientes de brillantes como complemento.

La reina Letizia, por su parte, ha lucido un vestido de 'tweed' verde largo midi con manga francesa. Se trata de una pieza elegante y favorecedora con escote cuadrado, que ha conjuntado con unos zapatos y bolso negros. Los pendientes en forma de lágrima con piedra en tonos verdes redondeaban el estilismo.

La infanta Sofía, que estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, en Lisboa (Portugal), ha escogido para su participación en la Fiesta Nacional, uno de los acto institucionales más importante del año, un vestido negro con lunares blancos y capa negra, combinados con zapato plano destalonado.

Felipe VI viste uniforme de gala la Armada

Este 12 de octubre el rey ha vestido el uniforme de gala de capitán general del Ejército de la Armada, compuesto por levita y pantalón azul marino, camisa blanca, corbata negra de nudo, guantes blancos y gorra de plato.

Felipe VI, que cada año acude al desfile de la Fiesta Nacional con un uniforme diferente, ha lucido el fajín rojo de capitán general de los Ejércitos que su padre, don Juan Carlos, le impuso tras su abdicación el 19 de junio de 2014 y que le acredita como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, según establece la Constitución.

El fajín, que se anuda con un lazo en el lado izquierdo del cuerpo, es de seda y se lleva en la cintura. Del lazo caen dos extremos que rematan en dos grandes borlas de hilo de oro con flecos dorados.

Entre las distinciones que ha llevado Felipe VI se encuentran el Toisón de Oro que le fue concedido el 15 de mayo de 1981 por el real decreto de la Jefatura del Estado por parte de su padre; la Gran Cruz del Collar de la Orden de Carlos III y las Grandes Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico con distintivo blanco, entre otras.

Tras un paréntesis de cuatro años, los reyes Felipe y Letizia y sus hijas han coincidido en el Día de la Fiesta Nacional. En 2021 y 2022 la princesa Leonor se convertía en la gran ausente al encontrarse en Gales estudiando su Bachillerato Internacional, mismo motivo por el que la infanta Sofía se ausentó en 2023 y 2024.