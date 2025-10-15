Un diputado del PP valenciano a uno de Compromís, detenido en la flotilla: "Qué gordito has salido de Auschwitz"

El diputado del Partido Popular en Les Corts Valencianes Manuel Pérez Fenoll le ha dicho este miércoles "qué gordito has salido de Auschwitz" a Juan Bordera, parlamentario de Compromís y activista que participó en la Flotilla Global Sumud.

La frase se ha podido escuchar al inicio del pleno de la Cámara autonómica, el primero desde el regreso de Bordera tras ser liberado por Israel junto a otros activistas españoles de la flotilla -después de haber firmado el documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal- y quien ha sido recibido con aplausos por su grupo.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado en los pasillos de Les Corts de "bestialidad" ese comentario del diputado popular, que, a su juicio, muestra "la catadura moral de algunos diputados del PP" y constituye, además de "una falta de educación, una falta absoluta de humanidad".

Asimismo, la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas ha pedido la palabra tras el comentario "por una cuestión de respeto y también de humanidad", al considerar que no se puede hacer el pleno con afirmaciones como esa, si bien la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), no se la ha dado.

Preguntado al respecto, el síndic del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, ha señalado que no estaba en el hemiciclo en ese momento y no había oído el comentario, pero ha considerado que hay un acuerdo de paz y cualquier persona que sea "medio responsable" lo que tiene que hacer es "no agitar la calle" y conseguir entre todos que ese acuerdo sea duradero.

"Yo no entro a los dimes y diretes porque me da vergüenza que quieran hacer noticia de este tipo de comentarios, cuando la sociedad está en otras cuestiones", ha señalado Pérez, quien ha añadido que no va a rebajarse a "esos niveles que son vergonzosos para la sociedad" y que no le gusta la "sobreactuación de la izquierda en el tema de Palestina".

Previamente, sobre el acuerdo de paz, Bordera había señalado en los pasillos que le parece "un insulto a la inteligencia que Trump, Netanyahu y Blair sean los responsables de garantizar la paz de cualquier tipo de situación, pero en una cuestión de genocidio todavía es más insulto este tipo de acuerdo de paz".

No obstante, ha agradecido "algunas cosas que parecían imposibles y que probablemente" los tres no estaban dispuestos a firmar antes de este último mes, en el que ha habido tantas manifestaciones por todas partes. "Igual algo se ha avanzado" pero es un acuerdo "absolutamente insuficiente", ha considerado.

Compromís ha registrado un escrito de protesta ante la Mesa de Les Corts por "dejadez de funciones" de la presidenta ya que tras la "reprobable" afirmación del diputado del PP no le ha llamado al orden, pese a ser un comentario "ofensivo al decoro" de la Cámara y a todos quienes trabajan en la asistencia humanitaria a Palestina desde hace años.