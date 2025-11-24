Dimite el fiscal general del Estado tras ser condenado por el Tribunal Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado a primera hora de la mañana de este lunes su renuncia tras conocer su condena a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo dictada por el Tribunal Supremo la semana pasada. La decisión fue comunicada a primera hora de la mañana al ministro de Justicia, Félix Bolaños, mediante una carta en la que oficializa su salida y pone fin a una etapa marcada por una fuerte contestación institucional.

La sentencia lo considera responsable de un delito de revelación de secretos, imponiéndole además una multa económica y la obligación de indemnizar al afectado. Se trata de un fallo judicial de gran relevancia, ya que supone la primera vez que un fiscal general del Estado es condenado en el ejercicio de sus funciones.

Tras la renuncia, se abre ahora el proceso para la designación de un nuevo fiscal general, en un contexto de tensión política y debate sobre la independencia del Ministerio Público y el funcionamiento del sistema judicial. La dimisión, según fuentes jurídicas, busca facilitar una transición ordenada y evitar un mayor desgaste institucional.