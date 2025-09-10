Díaz se encara con Junts porque tumba la reducción de la jornada laboral de 37'5 horas: “Se ponen al lado de quienes se forran”

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (i), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (d), interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España)

Dicho y hecho. Junts cumplió lo anunciado en los últimos días y votó en contra en el Congreso del proyecto para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una iniciativa defendida con ardor por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se encaró con la formación catalana por su rechazo y aseguró que ya no representa al independentismo, sino al sector "reaccionario" de la patronal española y a "los que se están forrando".

Fue en el marco del debate de las enmiendas de totalidad de PP, Vox y Junts al proyecto de reducción de la jornada laboral donde Díaz cargó contra el partido de Carles Puigdemont por no querer proseguir con la tramitación parlamentaria de la que es su norma estrella.

La vicepresidenta aseveró que los argumentos de Junts para rechazar el proyecto, como que es inviable para muchos autónomos y pymes, son "irreales" y siguen el mismo mantra que se utilizaba para posicionarse en contra de la subida del SMI, como alegar que se destruiría empleo. En este sentido, Díaz recordó que España registra en la actualidad récord de trabajadores autónomos con 3,4 millones de personas.

A renglón seguido, Díaz señaló que las empresas catalanas han venido incrementado sus beneficios en los últimos años y que sectores como el comercio o la hostelería lo han hecho en 15.500 y 5.000 millones de euros, respectivamente. "Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando", aseveró la ministra de Trabajo desde la tribuna del Congreso.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, replicó que la ministra "no hace otra cosa más que mentir" y que con sus políticas está mandando a España "al traste". "Las personas que suben la persiana cada día y han estado escuchándola a usted hoy, no deben dar crédito de su ignorancia", zanjó.

Finalmente, el proyecto no salió adelante

El proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha quedado retirado del trámite parlamentario. Aunque eran tres textos distintos, solo se ha producido una votación, ya que PP, Vox y Junts coincidían en pedir la devolución del texto al Ejecutivo. Así, el veto de los tres partidos ha prosperado con los 178 votos de las tres formaciones y UPN.

No ha habido abstenciones y PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Podemos, BNG, Coalición Canaria, la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó; y el exministro socialista también perteneciente a este grupo, José Luis Ábalos, han votado en contra de las enmiendas.

Así las cosas, el resultado final ha sido de 178 votos a favor de las enmiendas, 170 en contra y ninguna abstención, por lo que la norma ha concluido su camino en el Parlamento y el Gobierno tendrá que empezar de nuevo, algo que Yolanda Díaz ya ha dicho que hará independientemente de la votación de este miércoles.

Trabajo quería que esta votación se produjera en julio, antes del cierre del periodo de sesiones, pero las dificultades para convencer a Junts de retirar su enmienda y llegar a un acuerdo obligaron a posponer el debate a la vuelta del verano.

Sin embargo, este se convocó sin que Junts hubiese llegado a un acuerdo con el departamento de Yolanda Díaz y finalmente la formación independentista ha decidido mantener su enmienda de totalidad que ha sido crucial para tumbar la ley.