El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes

Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participaron este domingo en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional presidido por los reyes Felipe y Letizia, que este año conmemoraba el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no contó con la Patrulla Águila. La Princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala como alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, y la infanta Sofía, acompañaron a don Felipe y a doña Letizia.
1/89Los reyes presiden el desfile del día de la Fiesta Nacional/EFE
2/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE
3/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE
4/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE
5/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
6/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
7/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
8/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
9/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
10/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
11/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
12/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
13/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
14/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
15/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
16/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
17/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
18/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
19/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
20/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
21/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
22/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
23/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
24/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
25/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
26/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
27/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
28/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
29/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
30/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
31/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
32/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
33/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
34/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
35/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
36/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
37/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
38/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
39/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
40/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
41/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
42/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
43/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
44/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
45/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
46/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
47/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
48/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
49/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
50/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
51/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
52/89El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/EP
53/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE
54/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE
55/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE
56/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE
57/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE
58/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE
59/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE
60/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE
61/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
62/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
63/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
64/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
65/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
66/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
67/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
68/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
69/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
70/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
71/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
72/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
73/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
74/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
75/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
76/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
77/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
78/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
79/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
80/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
81/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
82/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
83/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
84/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
85/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
86/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
87/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
88/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP
89/89El desfile del Día de la Fiesta Nacional, en imágenes/EFE/ EP