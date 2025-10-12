Gastro
Los reyes presiden el desfile del día de la Fiesta Nacional
Los reyes presiden el desfile del día de la Fiesta Nacional / EFE

El desfile por el Día de la Fiesta Nacional, en imágenes

Los Pilatus PC-21, los NH-90 o los Airbus A330 MRTT: Las novedades militares que se podrán ver en el desfile del 12 de octubre en Madrid

Salario para los militares en España 2025: cuánto cobran los soldados, por especialidades y rangos

Agencias

12 de octubre 2025 - 11:17

Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participaron este domingo en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional presidido por los reyes Felipe y Letizia, que este año conmemoraba el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no contó con la Patrulla Águila. La Princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala como alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, y la infanta Sofía, acompañaron a don Felipe y a doña Letizia.

