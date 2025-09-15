El delegado del Gobierno en Madrid defiende el dispositivo en La Vuelta y destaca la actuación policial

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, realiza una declaración institucional, en la Delegación del Gobierno

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este lunes el dispositivo policial desplegado durante la última etapa de La Vuelta a España, celebrada este domingo, en el marco de las protestas propalestinas. Ha destacado que "hubo incidentes muy puntuales que fueron rápidamente resueltos con eficacia por la Policía Nacional".

En una entrevista en TVE Martín felicitó el "extraordinario trabajo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad de asistentes y manifestantes. Recordó además que "el derecho a la manifestación es un derecho fundamental recogido por nuestra Constitución y por lo tanto debemos velar por él también".

Según ha explicado, el despliegue se mantuvo tanto el domingo como el sábado en la Comunidad de Madrid, con la intervención de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia. "Gracias a esa eficacia, hemos podido constatar que, a pesar de que algunos se empeñen en tratar de disfrazarlo todo de violencia, no ha sido así", señaló el delegado.

Reconocimiento a las protestas pacíficas

Martín incidió en que las manifestaciones se desarrollaron como "una expresión pacífica, verdaderamente potente, en la que se reclamaba paz, solidaridad y el fin del sufrimiento del pueblo palestino".

Respuesta a las críticas del PP

Preguntado por las acusaciones del PP sobre un supuesto aliento a la violencia, Martín replicó recordando que "hace apenas unos días" escuchó a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defender "un injustificable razonamiento que defendía los ataques del ejército israelí".

Asimismo, criticó la foto que Ayuso se tomó este domingo con el equipo israelí durante la competición. "Si eso no es alentar otro tipo de actitudes, creo que nos lo tenemos que mirar", afirmó.

El delegado del Gobierno en Madrid concluyó que la protesta envió "un mensaje muy importante al mundo". En sus palabras, los manifestantes reclamaron solidaridad y una reacción internacional para poner fin al conflicto en Palestina.