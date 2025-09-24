La delegada contra la Violencia de Género comparecerá el jueves en el Congreso

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparecerá este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las incidencias de las pulseras de control telemático de agresores machistas.

Lo hará ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género de la Cámara Baja, cuya mesa se reúne este martes precisamente para aprobar esta comparecencia. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, es el organismo del que depende el servicio Cometa de dispositivos de control telemático de agresores con orden de alejamiento.

Redondo también comparecerá

Este martes, en rueda de prensa en el Senado, la senadora Carmela Silva ha avanzado que el Ministerio de Igualdad dará este jueves "todas las explicaciones" en el Congreso y ha defendido que tanto el Gobierno como el grupo socialista defienden "sin fisuras" que "se aclare todo lo que haya que aclarar" sobre las pulseras y "se mejore todo lo que haya que mejorar". Preguntada por si la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también comparecerá por este asunto, la senadora socialista ha asegurado que lo hará. PP y Vox han solicitado esta comparecencia.

El PP ha pedido su cese

Silva ha criticado, sin embargo, que se esté utilizando "de forma obscena" la violencia machista cuando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluye que no se use a las víctimas para tácticas políticas. "Eso es lo que está haciendo el PP", ha aseverado. La senadora ha mostrado su preocupación por la "desconfianza y el miedo que se está generando en las mujeres víctimas": "No le hacen daño al Gobierno, no le hacen daño al grupo socialista, no le hacen daño a las mujeres feministas del PSOE, le están haciendo daño a las víctimas" porque están "rompiendo" su confianza en el sistema de protección.