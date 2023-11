El debate de investidura de Pedro Sánchez, en directo: el presidente en funciones cuenta con 179 votos gracias a los pactos

Tras varias semanas de negociaciones entre el PSOE y las diferentes fuerzas políticas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado el pleno del debate de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para este miércoles y jueves.

La primera sesión comenzará con la intervención del presidente del Gobierno en funciones a las 12:00 del mediodía.

Armengol ha anunciado esta fecha después de que el Gobierno se haya garantizado el apoyo de 179 votos a través de diferentes acuerdos pactados con Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV, BNG y CC.

En el debate de investidura, el candidato a la Moncloa no tiene límite de tiempo y puede intervenir cuando lo desee mientras que el resto de los partidos tienen tasadas sus intervenciones, por lo que no puede avanzar la hora de la primera votación, en la que previsiblemente Sánchez será investido presidente del Gobierno, ya que alcanzaría la mayoría absoluta. No obstante, lo "lógico" sería que este debate finalizara en torno al mediodía o a primera hora de la tarde del jueves, tal como ocurrió ya en la primera votación del anterior candidato del PP.

Tras ser investido Sánchez, la presidenta del Congreso se trasladará al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey Felipe VI la investidura exitosa.

El debate de investidura de Sánchez tendrá lugar 43 días después de que el rey le propusiera como candidato el pasado 3 de octubre, siete días más de los que transcurrieron desde la primera propuesta de candidato del rey a Feijóo.

La nueva sesión de investidura se celebrará casi cincuenta días después de la fallida investidura del líder del PP, en la que no consiguió mayoría suficiente, ni en primera ni en segunda votación.