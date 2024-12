El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha abierto a debatir "con números y hechos" la reforma del modelo sanitario de Muface, pero una vez "finalizada la nueva licitación y garantizado el servicio por tres años más".

Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, López ha dicho que la prioridad del Gobierno es volver a licitar el concierto sanitario para el periodo 2025-2027, que en primera convocatoria quedó desierto y que volverá a ser sacado a concurso con una mejora de la prima del 33,5 %, tal y como acordó este martes el Consejo de Ministros.

"La prioridad hoy es licitar el nuevo concierto, garantizar estabilidad y tranquilidad a todos los mutualistas", ha añadido, tras denunciar los mensajes de alarma interesados en "quizás encarecer el coste de las cosas".

"¿Se creen ustedes que Muface es perfecto? Créanme, no lo es, requiere reformas (...) Después de 50 años ha habido cosas que no se han revisado, como por ejemplo que haya funcionarios que no son de la Administración General del Estado, que son de las Comunidades Autónomas, a los cuales se les paga el seguro con cargo al presupuesto general del Estado y no al de la Comunidad Autónoma", ha asegurado.

El ministro ha añadido que hay otra cuestión "de la que nadie quiere hablar", que es la población más envejecida.