El Constitucional admite el recurso de Puigdemont pero no suspende la orden de detención

El TC admite el recurso de amparo de Puigdemont pero no suspende la orden de detención.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso de amparo del ex president catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía al delito de malversación, pero ha rechazado suspender la orden de detención nacional que sigue teniendo vigente.

Fuentes jurídicas informan de que la corte de garantías ha dictado una providencia en la que acuerda la admisión con los siete votos de la mayoría progresista además del magistrado Cesar Tolosa.

Han votado en contra los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, un hecho poco frecuente en el tribunal cuando se trata de admisiones a trámite, que se suelen resolver por unanimidad, explican las fuentes.

De hecho, así ocurrió con las admisiones de los recursos del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raul Romeva.

Además de Puigdemont, cuyo recurso se resolverá ya el próximo año, el Pleno ha admitido también a trámite los recursos de los ex consellers Antoni Comín y Lluis Puig contra la decisión del magistrado Pablo LLarena que rechazó aplicarles la amnistía al delito de malversación por el que están procesados.

En paralelo, el Pleno ha rechazado la medida cautelarísima instada por la defensa de Puigdemont para que suspenda la orden de detención nacional que sigue teniendo vigente por el procés para, en su lugar, abrir una pieza de medidas cautelares para dar traslado de la misma a la Fiscalía y al resto de las partes.