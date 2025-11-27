El Congreso tramita ya la suspensión de los derechos como diputado de Ábalos

El Congreso inicia el trámite para suspender a Ábalos de sus derechos como diputado.

La Presidencia del Congreso ha enviado un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certifique la decisión de ingreso en prisión provisional y el auto de procesamiento del diputado José Luis Ábalos e iniciar de este modo el trámite para la suspensión de sus funciones y atribuciones parlamentarias.

Así lo han adelantado fuentes de la Cámara Baja pocos minutos después de conocerse la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza para Ábalos y su exasesor, Koldo García.

Será la Mesa del Congreso la que tendrá que acordar la suspensión de las atribuciones parlamentarias del exministro, según el artículo 21.2 del Reglamento de la Cámara.

Dicho precepto señala que los parlamentarios quedarán suspendidos de sus derechos y deberes mientras se hallen en situación de prisión preventiva o cuando la sentencia sea firme y su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer sus funciones.

Ábalos no perderá su acta de diputado, pero no podrá votar, ni cobrará el sueldo como parlamentario, ni podrá ejercer tampoco otras de las prerrogativas ligadas a su condición, como presentar preguntas al Ejecutivo.

El que fuera también secretario de Organización del PSOE se incorporó al grupo parlamentario socialista en la IX Legislatura y pasó a ser ministro de Transportes en 2018, tras salir adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, cargo del que sería apartado en 2021 tras una crisis de Gobierno, aunque se mantuvo en las listas electorales del PSOE por Valencia en los comicios de 2023.

Si Ábalos no renuncia al acta, su suspensión afecta a la mayoría de la investidura y añade aún más incertidumbre a la legislatura, dejando al Gobierno en mayor dependencia de las decisiones de Junts, ya que la abstención de los siete diputados de la formación que lidera Carles Puigdemont en cualquier votación deja empatados a 171 votos los dos bloques del Congreso, por lo que, de repitirse el empate, las iniciativas decaerían.