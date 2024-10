El Congreso rechaza excluir de las listas electorales a los terroristas no arrepentidos

Madrid/El pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la proposición no de ley impulsada por el PP para reformar la ley electoral e impedir que puedan ser incluidos en listas electorales terroristas no arrepentidos, que no hayan pedido perdón a las víctimas y no hayan colaborado con la Justicia.

La votación se ha saldado con 169 votos a favor de la proposición de ley y 174 votos en contra.

En el debate, que tuvo lugar el martes, la mayoría de los grupos ya adelantaron su rechazo a la iniciativa y los portavoces del PSOE, Sumar, Bildu y Junts acusaron a los populares de buscar "rédito político" con las víctimas del terrorismo.

La propuesta fue registrada después de que EH Bildu incluyera en sus candidaturas para las elecciones del 28 de mayo de 2023 a 44 condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos siete por asesinatos.

El portavoz del PP en el debate, José Antonio Bermúdez de Castro, defendió que no puede haber nadie en las instituciones que "pretenda mantener viva la memoria de una banda terrorista y justificar su actuación violenta y criminal" y pidió directamente a Bildu que lo apoyara.

Pero la portavoz de esta formación, Mertxe Aizpurua, consideró que se buscaba una "ilegalización encubierta" de su partido y acusó a los populares de intentar impedir que partidos vascos y catalanes se presenten a las elecciones.

Mientras que PSOE y Sumar rechazaban la propuesta por considerar que el PP utilizaba a las víctimas buscando un interés electoral, Vox y UPN la apoyaron, pero instaron al principal partido de la oposición a ir más allá e impulsar directamente la ilegalización de Bildu.