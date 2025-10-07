El Congreso aplaza a mañana la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario de la masacre

El Congreso pospone a este miércoles la votación del decreto del embargo de armas a Israel.

El real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel será debatido este martes en el Pleno del Congreso pero se someterá a votación este miércoles, de forma que no coincidirá con el segundo aniversario de los atentados de Hamas, según se ha acordado en la Junta de Portavoces y han informado a EFE fuentes parlamentarias.

La decisión de posponer la votación se ha adoptado después de que el PP haya solicitado a la Junta de Portavoces que se dejara para la semana que viene, a lo que el Gobierno se ha opuesto y ha propuesto pasar la votación al miércoles, algo que ya había pedido previamente Junts.

Tanto el PP como Junts han pedido aplazar la votación por coincidir este martes con el segundo aniversario de los atentados de Hamas.

La dirigente popular Cuca Gamarra calificó el lunes de "impresentable" que se hiciera coincidir la votación con el segundo aniversario de los atentados de Hamás.

La dirigente popular indició en que antes de tomar decisiones sobre rescindir contratos con Israel debe quedar "perfectamente garantizada" que la seguridad nacional "no se ve afectada por una decisión de estas características".

En este sentido, destacó que hasta el propio real decreto reconoce que "la resolución de este tipo de contratos que España tiene, pueden afectar a nuestra seguridad nacional".

Por ello, pidió que se tenga en cuenta para no someter a riesgos la seguridad de todos los españoles".