El CIS de Tezanos mantiene al PSOE 10,2 puntos por encima del PP, aunque los populares y Vox suben

El CIS mantiene 10 puntos de ventaja del PSOE, que baja dos puntos, frente a PP y Vox, que suben.

El último barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como la fuerza política más votada en unas eventuales elecciones, con 10,2 puntos por encima del Partido Popular, aunque los socialistas caen en estimación de voto mientras suben populares y Vox.

El PP recorta casi cinco puntos la distancia con el PSOE al tiempo que amplía a 3,6 puntos su ventaja sobre el partido de Santiago Abascal, consolidado como la tercera formación más votada.

La encuesta -a partir de 4.028 entrevistas del 3 al 12 noviembre- concede al PSOE un 32,6% en voto estimado (2,2 puntos menos que en octubre), al PP 22,4 % (2,6 puntos más) y a Vox, el 18,8 % de los sufragios (1,1 más que en el anterior muestreo).

Tras Vox, las dos fuerzas a la izquierda del PSOE pierden apoyos, y Sumar se queda en un 7,1 % mientras Podemos baja al 4 %.

Les siguen ERC, que mejora ligeramente hasta el 2,2% de respaldo electoral, EH Bildu, con el 1,2 %, BNG con el 1,1 %, mismo porcentaje que Junts. Detrás, el PNV cae al 0,7% y el partido de Luis Pérez Alvise, Se Acabó la Fiesta, pierde la mitad de sus potenciales votantes y se queda en el 0,6 %.

Después quedan Coalición Canaria (0,2%) y UPN con el 0,1%.

La vivienda y los políticos, principales preocupaciones

Entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, la vivienda sigue subiendo como el mayor problema, y ya acumula un 40% de menciones, si bien, en un ambiente salpicado de casos de corrupción, los "problemas políticos" escalan a la segunda posición (19%) por encima de la inmigración (18,9%).

Además, entre los diez asuntos que más inquietan a los españoles figuran "el Gobierno y partidos políticos concretos" (14,1% , "el mal comportamiento de los políticos (12,9%) y "la corrupción y el fraude" (12,1%).

Eso sí, al preguntar a los encuestados por los problemas que más les afectan personalmente, destacan los de índole económica (28,1 %), la vivienda (26,8%) y la sanidad (19,9%).

Solo un 34,1% de los españoles considera que la situación económica general es "buena" o "muy buena" pero el porcentaje asciende al 63,9 % cuando se les pregunta por la situación económica personal.

Sánchez, el preferido como presidente seguido de Abascal

Al evaluar a los principales líderes políticos, Pedro Sánchez sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 24,5 % de los ciudadanos, aunque baja casi dos puntos, seguido del líder de Vox, Santiago Abascal, con 11 % que supone un punto más que en octubre y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sube medio punto hasta el 8,9 % de los entrevistados.

No obstante, ningún dirigente político aprueba al ponerle nota. Sánchez se lleva un 4,14 y sigue en cabeza, con la dirigente de Sumar Yolanda Díaz en segundo puesto con un 3,99, Feijóo en tercer lugar gracias a un 3,43 y Abascal en última posición (2,98).

El cambio climático preocupa más que las guerras

El barómetro de noviembre también revela que el cambio climático inquieta a los ciudadanos más que la guerra en Ucrania o la crisis en Oriente Próximo.

El 71,9% admite que le preocupa "mucho" o "bastante" el cambio climático, mientras que la invasión de Ucrania por Rusia tiene un porcentaje inferior, del 63,7% y la guerra en Oriente Próximo, del 62,5%.