Ceuta y Melilla, el primer gobierno del PP que pide la contingencia migratoria por los menores

Ceuta y Melilla, ambas gobernadas por el PP, han solicitado este jueves la declaración de la contigencia migratoria extraordinaria, un trámite imprescindible para poder derivar a otros territorios a los menores migrantes no acompañados.

La petición de las dos ciudades autónomas se ampara en la entrada en vigor del Real Decreto 743/2025, aprobado el 26 de agosto, que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en las comunidades y ciudades autónomas.

Este marco legal fija en 27 el número de plazas que corresponderían a Ceuta, muy lejos de los más de 510 niños y adolescentes que actualmente están bajo la tutela de la Administración local. Melilla, por su parte, habla de “un excedente” de 175 menores, cuandosu capacidad ordinaria quedó fijada en 28 plazas.

Según ha informado el Ejecutivo ceutí, la ciudad supera en un 629% su capacidad de acogida, lo que evidencia la presión que soporta su sistema de protección.

La Consejería de Presidencia y Gobernación, de la que depende el área de Menores, ha trasladado a la ministra la urgencia de aplicar el nuevo procedimiento para aliviar la carga que soporta Ceuta.

El Gobierno local ha advertido de que la situación es "insostenible", tanto por la saturación de los recursos de acogida como por las dificultades para garantizar una atención adecuada a los menores.

En este sentido, subraya que la solicitud elevada a la Conferencia Sectorial es la única vía posible para que la ciudad pueda recibir apoyo real y efectivo en materia de redistribución.

El Ejecutivo autonómico confía en que la normativa aprobada por el Gobierno central permita dar una respuesta eficaz a un problema que, según recuerda, Ceuta ha denunciado de forma reiterada en los últimos años.

Por su parte, el vicepresidente primero del Melilla, Miguel Marín, que, además, ha asegurado que la cuantía económica que va a destinar el Gobierno de España a Melilla para atender a los menores migrantes no acompañados, 900.000 euros, "sigue siendo insuficiente".

"Vamos a seguir pagando dinero del conjunto de los ciudadanos de Melilla para atender a estos menores migrantes no acompañados", ha lamentado, y ha considerado "un despropósito" la política migratoria del Ejecutivo central, que "no se ha ocupado ni preocupado de este gran problema que lleva padeciendo el país en general y determinadas zonas en particular".

El dirigente popular ha reprochado al Gobierno de España que no haya dotado a la comunidades autónomas de "los recursos materiales y económicos necesarios para atender esa exigencia que se está instando a determinadas autonomías".

Considera asimismo una "doble vara de medir" que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "excluya" del reparto de menores migrantes a Cataluña y País Vasco mientras "obliga al resto de comunidades, excepto Canarias, Ceuta y Melilla, a ocuparse de recibir y atender a menores migrantes".