Cerdán aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a su salida de la prisión el pasado 19 de noviembre.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado un informe al Tribunal Supremo (TS) que sostiene que los audios intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al exasesor ministerial Koldo García y que motivaron su imputación por la presunta trama de amaños de obra pública están "manipulados".

A esa conclusión llega un informe pericial al que ha tenido acceso Europa Press y que ha hecho llegar la defensa de Cerdán al instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, para intentar desmontar el análisis requerido por el magistrado a la Guardia Civil que avalaba los audios de Koldo que incriminan al exdirigente socialista.

Los peritos que firman el informe consideran que existen "incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas" después de analizar esos audios de Koldo y otras periciales incluidas en el sumario de la causa.

"Se constata que los audios presentan anomalías objetivas e incompatibles con un ciclo de vida digital nativo, tales como divergencias de frecuencia de muestreo y bitrate entre archivos supuestamente generados con la misma aplicación y dispositivo; desfases significativos entre el tiempo real de grabación y el tiempo de codificación; y coincidencias masivas en fechas de modificación que solo pueden explicarse por exportación, reensamblaje o manipulación técnica en un único evento de sistema", indican.

Unas "irregularidades" que, añaden, "no pueden considerarse accidentales ni atribuibles al funcionamiento ordinario del sistema operativo iOS", propio de los iPhones.

Los peritos ponen el foco en "la presencia de firmas de versiones de iOS cronológicamente imposibles para las fechas que figuran en los nombres y metadatos de los archivos".

A su juicio, "la identificación de rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019 constituye una imposibilidad técnica categórica", puesto que "ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación".

"Esta circunstancia implica, de manera irrefutable, que los archivos fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad", aseguran en sus conclusiones.

Los peritos aprecian una "deficiencia crítica en las pericias oficiales" y una "ruptura insubsanable en la cadena de custodia lógica", insistiendo en que "no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación".

Y agregan que la calidad técnica de los audios muestra que "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor", al presentar "niveles bajos de relación señal-ruido, pérdidas de frecuencia y solapamientos acústicos que comprometen la fiabilidad del análisis vocal".

"Las comparaciones efectuadas mediante tecnología especializada demuestran que no existe coincidencia suficiente entre los fragmentos atribuidos a un mismo hablante, ni entre los audios que motivan la identificación policial", señalan.

De ahí llegan a la conclusión de que "no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a individuo concreto alguno".

Los peritos no descartan la hipótesis de orígenes alternativos, como la "captación remota mediante 'spyware'", por lo que "cualquier afirmación de autenticidad original carece de sustento técnico verificable".

La Guardi Civil no ve indicios de manipulación

Para la defensa de Cerdán, este informe pericial rebate el análisis encargado a la Guardia Civil que concluyó que "no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos" en las grabaciones que incriminan, también, al propio Koldo y al exministro de Transportes José Luis Ábalos en la presunta trama de cobro de comisiones por obra pública.

El magistrado instructor pidió un informe para determinar si las conversaciones incautadas al exasesor de Ábalos "fueron grabadas directamente en los referidos terminales o si pudieran proceder de otros archivos de audio después grabados en aquellos".

Los peritos especialistas del Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil concluyeron tras examinar los audios que no presentan indicios de edición y las grabaciones se corresponden con el tipo de grabadora y modelo del dispositivo analizado.

Con todo, señalaron que "aunque la relación de los archivos de audio encontrados en el indicio digital mantiene los metadatos de fecha de creación y modificación, la ausencia de registros y archivos de configuración complementarios que pudiera gestionar el dispositivo limita la fiabilidad para establecer con precisión el momento exacto en que fueron grabados, no pudiendo establecer un cronología de hechos fiable".

Los peritos también precisaron que, dado que el propio dispositivo de grabación "no guarda archivos de configuración donde se refleje una configuración horaria definida por el usuario", se les dificulta "precisar con exactitud las fechas reales de grabación".

Además, la Guardia Civil entregó otro informe sobre la acústica de los mismos audios en el que establecía como conclusión que "es más probable observar los resultados del conjunto de los análisis de autenticidad efectuados sobre los archivos dubitados si la hipótesis de autenticidad es la que se considera verdadera, que si se considera verdadera la hipótesis contraria".

Los peritos también observaron algunas irregularidades, precisando que hay algunos audios en los que "la fecha de etiquetado distaba seis meses de la de grabación", que no tienen "metadatos de fecha/hora interna, lo que limita la trazabilidad temporal directa", o que es necesario "realizar estudios posteriores".

Además, de una de las grabaciones indicaron que, tras analizarla, apreciaron "una modificación de la frecuencia de muestreo (...) cuando se hace uso de la opción de Reemplazar (Replace) y no de la de Recortar (Trim)". "El hecho de que, presumiblemente, por parte de la persona que realizó la grabación se haya hecho una edición en la misma nada más finalizar el registro, motiva que la fecha de codificación se produjese aproximadamente seis minutos después de lo que sería esperado", explicaron.

Fuentes de la defensa de Cerdán reaccionaron a esos informes asegurando que confirmaban sus sospechas sobre la autenticidad de las grabaciones realizadas por Koldo, ya que, en su opinión, en el 75% de las evidencias los informes periciales no confirman la veracidad de los audios.

Por su parte, el magistrado instructor indicó en una resolución que la "hipótesis" de Cerdán, que atribuye esas grabaciones al supuesto "papel de agente encubierto o agente provocador" de Koldo, carece "del más mínimo apoyo indiciario".