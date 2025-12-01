Cerdán acude a firmar al juzgado de Tafalla por primera vez y asegura que dará "explicaciones a su debido tiempo"

Cerdán asegura que dará explicaciones "a su debido tiempo" tras comparecer en el Juzgado de Tafalla.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha acudido a primera hora de este lunes a firmar al juzgado de Primera Instancia de Tafalla , tras acudir por primera vez al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad. Cerdán ha asegurado que dará explicaciones "a su debido tiempo".

El ex dirigente del PSOE, que está viviendo en su residencia de Milagro desde que saliera de la cárcel de Soto del Real el pasado 19 de noviembre, se ha desplazado en coche a la localidad de Tafalla, donde el Tribunal Supremo le autorizó a acudir a firmar tras denegarle hacerlo en el juzgado de paz de Milagro.

Varios agentes de la Policía Foral protegían el acceso al edificio del juzgado. Tras firmar, Santos Cerdán se ha montado en un coche y ha abandonado el lugar.

El ex diputado socialista permaneció en prisión provisional durante 4 meses y 20 días, por su presunto "papel principal" en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que investiga el Supremo.

No obstante, el magistrado instructor le impuso las medidas cautelares de prohibición de salida del país y firma quincenal en sede judicial ante los fuertes indicios en su contra.

Santos Cerdán se encontraba en la cárcel madrileña desde el pasado 30 de junio por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.