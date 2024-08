Canarias y Ceuta piden auxilio urgente ante la incesante oleada de inmigrantes

La presión migratoria ya es difícilmente soportable este verano en puntos clave comoCanarias yCeuta, y los líderes de la comunidad y la ciudad autónoma insisten en pedir auxilio urgente ante una oleada que no cesa.

El presidente canario,Fernando Clavijo, anticipó que el archipiélago recibirá en próximos meses un nuevo “aluvión de pateras” para que el que no están preparados, pues sus servicios de atencion a migrantes ya están “colapsados”. No tiene duda de que esta situación generará “tensión social”: “No me cabe la duda de que la habrá. Porque a esos menores en estado de saturación, cuando cumplen 18 años y si no se les ha dado sus papeles, solo le quedan dos opciones: o estar en la economía sumergida o robar para comer”.

Clavijo insistió en que la migración de África a Europa es un “fenómeno estructural” propiciado por la diferencia de riqueza de ambos continentes. Por tanto “va a durar muchísimo tiempo” y “hay que gestionarlo”.

“¿A qué esperamos? ¿a que ocurra algo y que luego nos lamentemos o podemos reaccionar?”, dijo.

Tras estas declaraciones, se conoció la invitación de Clavijo a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, a visitar las islas para que conozca cómo se enfrentan a la situación migratoria y conseguir un mayor compromiso de la UE.

En una carta remitida a la presidenta de la ComisiónEuropea, Clavijo pide una mayor implicación de la UniónEuropea en la situación migratoria por la que atraviesa el archipiélago español, próximo a la costa africana del Atlántico, “y que mire la frontera sur” del continente.

Canarias manda una carta a Von der Leyen mientras PP y PSOE siguen a la gresca

Este mes se cumplen, precisamente, 30 años de la primera llegada por mar de inmigrantes a las islas. En ese tiempo, casi 230.000 personas han accedido a Europa a través de las diferentes travesías marítimas, la mitad (unas 125.000) desde 2020.El año pasado, precisamente, se batió el récord, 39.910, y este año ya van 23.367.

En Ceuta, su presidente, Juan Vivas (PP), volvió a lanzar un mensaje de “socorro” y a reivindicar la dotación de más recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras un día de “enorme presión” migratoria, el domingo, que se mantuvo en la mañana de ayer.

En las últimas 24 horas las autoridades han devuelto casi medio millar de migrantes marroquíes a Marruecos. Durante la tarde de este domingo, numerosos menores lograron cruzar a nado desde Marruecos, aprovechando la niebla que cubría el litoral, lo que ha mantenido a las autoridades en estado de alerta permanente.

El presidente ceutí informó de que los centros de acogida gestionados por su Gobierno han pasado de tener 150 menores de edad migrantes en enero de este año a los 475 que residen ahora, pese a tener capacidad para atender correctamente a 132. “El colapso de nuestra capacidad de acogida es manifiesta, es evidente, es incuestionable”, afirmó.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, destacó que desde el 22 de agosto se ha registrado una media de 700 intentos diarios de entrada irregular en esta ciudad autónoma, con picos que alcanzaron los 1.500 intentos en un solo día.

En el plano político, PP y PSOE se siguen echando los trastos a la cabeza. Los socialistas responsabilizaron a los populares de mantener parada, con su voto en contra a la reforma de la ley de extranjería, la solución según ellos a la presión migratoria en Canarias y en las ciudades de Ceuta y Melilla al hacer obligatorio el reparto de menores. Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, acusó Ejecutivo de Pedro Sánchez de inacción y de no atender sus propuestas, que pasan por convocar la Conferencia de Presidentes, declarar la emergencia migratoria o dotar de recursos a las autonomías que acogen a los menores migrantes.