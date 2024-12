Una bronca obliga a detener la sesión de control a Mazón entre gritos de "dimisión"

La bronca política y el cruce de reproches por la gestión de la dana ha subido de tono este jueves en la última sesión de control del año en Las Cortes Valencianas al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha obligado a hacer un receso de varios minutos en el Pleno.

La presidenta de Las Cortes, Llanos Massó, ha afirmado que era "imposible continuar" con la sesión después que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, haya generado aireadas críticas en la bancada de la izquierda al comentar desde su escaño que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió "por patas" de Paiporta el 3 de noviembre durante la visita de los reyes.

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado que esto era "una vergüenza" y ha pedido la palabra, pero la presidenta no se la ha dado, tras lo que Mazón ha subido a la tribuna y ha dicho que mientras unos trabajan otros "se dedican al circo" y ha añadido: "Yo me quedé en Paiporta con el Rey, otros no".

Esas palabras han generado nuevas protestas en los escaños del grupo socialista y los gritos de "Mazón dimisión" de Compromís, lo que ha llevado a Mazón a decir que "este es el respeto con las víctimas", lo que ha generado más protestas, por lo que la presidenta ha ordenado un receso de diez minutos "hasta que se tranquilicen", tras lo que se ha retomado la sesión.

La última vez que se suspendió una sesión de control fue en mayo de 2014, cuando el entonces presidente de Les Corts, Juan Cotino, lo hizo ante la negativa de la entonces diputada de Compromís Mónica Oltra a abandonar el hemiciclo tras ser llamada al orden tres veces tras un cruce de acusaciones con la bancada del PP.

Petición de dimisión de Mazón

Tanto el PSPV-PSOE como Compromís han exigido al president que dimita "por dignidad" en lugar de aferrarse al cargo, dada "su mala gestión" y su "ausencia continua" en palabras del síndic socialista, José Muñoz, y por ser "un incompetente mentiroso" que "dimitió de su responsabilidad" el 29 de octubre, en palabras del síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Mazón ha replicado que su "obligación" y su "convicción" como president es seguir trabajando en la reconstrucción y que a lo que se aferra es a la democracia y a reclamar al Gobierno de España lo que corresponde, mientras que Compromís se aferra "al odio y al insulto".

Muñoz ha acusado a Mazón de "hacer negocio con la tragedia, igual que hizo el PP con el caso Cooperación y la visita del papa", pues está adjudicando los contratos de emergencia "a un empresario amigo", y ha avisado de que "la pregunta no es si el PP le dejará caer, sino cuándo", porque "ni estuvo a la altura el día 29 ni lo está ahora".

Ha destacado que Mazón "ya forma parte de la nómina de expresidentes del PP que acaban con un proceso judicial", ante lo que el president ha instado al PSOE a pedir perdón por "usar el dolor de la riada para tapar su corrupción" en esta semana en que declaran Ábalos, Aldama, Koldo, Begoña Gómez y una asesora de la Moncloa.

"Con quien no he contratado es con mi hermano", ha aseverado Mazón, quien ha afirmado que las empresas mencionadas por la oposición contrataron más con el Botànic, con la Confederación Hidrográfica del Júcar y con las administraciones socialistas, y que la Fiscalía ha acordado inadmitir las querellas contra él, pero dijo que hubo contratos amañados para financiar a los socialistas.

Baldoví ha afirmado que no merece ser president quien "con su negligencia causó gran parte" de los 223 fallecidos en la riada y ha "demostrado sobradamente que está más pendiente de buscar una coartada" que de su responsabilidad.