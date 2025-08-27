Bolaños justifica que el Congreso permita a Vox un acto contra la ley de violencia machista pero sin "discursos de odio"

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha reconocido este miércoles que Vox, como los demás grupos parlamentarios, tiene derecho ha utilizar instalaciones de la Cámara para organizar jornadas, justificando el permiso del Congreso a un acto contra la Ley de Violencia de Género de la próxima semana, pero ha alertado de que debe asegurase que no se "contravenga la Constitución" ni se "difundan discursos de odio".

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en el Ministerio del Justicia, al ser preguntado sobre la autorización que la Mesa del Congreso ha concedido a Vox para organizar un acto sobre violencia de género el próximo 4 de septiembre. La decisión se adoptó con el voto a favor de PP y PSOE y el 'no' de Sumar.

"Los grupos parlamentarios tienen derecho a hacer actos y utilizar las instalaciones del Congreso siempre y cuando no contravengan la Constitución y no generen ni difundan discursos de odio", ha indicado Bolaños, descargando en la Mesa la responsabilidad de "valorar si este tipo de actos" de "la organización ultra derechista Vox" pueden considerarse "contrarios a la Constitución" o si se usan para la difusión de discursos de odio.

En las jornadas previstas para la próxima semana, tituladas Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina, se prevé la participación entre otros del vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda de las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), Jesús Muñoz, quien el pasado mes de marzo, también en un acto auspiciado por Vox en el Congreso bajo el título Abuelas silenciadas por el feminismo', estableció paralelismos entre el feminismo y el nazismo.

La Mesa del Congreso de la pasada legistura, en la que el PSOE era el partido más votado, ya autorizó a Vox organizar otra jornada contra le Ley de Violencia de Género, que se celebró en julio de 2022 con la presencia del citado Jesús Muñoz, que entonces habló de que los terroristas de ETA tienen más derechos que los hombres denunciados por violencia machista.

Se prohibió la proyección de un documental crítico con el PSOE

Desde lel órgano de gobierno de la Cámara esgrimen que, con carácter general, la Mesa danvía libre a las peticiones que cursan los distintos grupos parlamentarios para organizar charlas en dependencias de la institución.

Así lo hicieron también el pasado mes de mayo, cuando la Mesa dio luz verde a Vox para que se proyectase en una sala el documental 'Lo que nos ocultaron'. Sin embargo, ese aval se acabó revocando a última hora cuando el PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa, tuvieron conocimiento de que la cinta trataba sobre distintos casos de corrupción que, según sus autores, conforman la "historia criminal del PSOE"

Vox presentó la revocación de la autorización como "una prueba más de la deriva antidemocrática" en la que sitúa tanto al Gobierno como al Congreso.