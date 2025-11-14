Bolaños asegura que la vuelta de Puigdemont a España "no depende en absoluto" del Gobierno

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que la vuelta del ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont "no es una cuestión que dependa en absoluto del Gobierno", aunque ve en el aval del abogado general de la Unión Europea "un paso muy importante para la validación definitiva de la ley de amnistía".

En declaraciones a los medios este viernes antes de comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso, Bolaños se ha referido al aval dado por el abogado general de la Unión Europea a la amnistía como un "paso muy importante en la validación definitiva de la ley de amnistía a todos los efectos".

No obstante, ha dicho que la vuelta de Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención en España dictada por el Supremo y que también está a la expectativa de lo que dictamine el tribunal de garantías, no depende del Ejecutivo.

Bolaños ha pedido esperar a la sentencia del TJUE, y ha recomendado al PP "que lea antes de opinar y que piense antes de hablar" porque "así se evitarían el bochorno que ayer tuvieron que protagonizar por dar una opinión absolutamente alejada de lo que decía el Abogado general del Tribunal de Justicia".

Ha insistido en que la ley de amnistía se hizo para garantizar la convivencia en Cataluña y para que "la mayor crisis que ha tenido nuestro país desde el punto de vista constitucional pero también social en Cataluña, se supere definitivamente".

"Creo que los objetivos de esa ley ya están cumplidos. La normalización política, social, institucional en Cataluña es un hecho y ese es el éxito de la ley de amnistía que con el tiempo se reconocerá", ha destacado.

En cuanto a la postura de Junts, que ayer permitió con su abstención que no prosperara una enmienda del PP para suprimir la fecha de cese definitivo de la actividad de las centrales nucleares, Bolaños ha insistido en que la seña de identidad del Gobierno es el diálogo.

"Tenemos que hablar. Tenemos que negociar con todos los grupos parlamentarios, con Junts y con el resto de grupos parlamentarios para sacar adelante iniciativas", ha subrayado.

En cuanto al juicio contra el fiscal general del Estado, que ayer quedó visto para sentencia, Bolaños ha dicho que "ahora es el momento de confiar en la Justicia, de confiar en la Sala Segunda y de tener un poco de paciencia para que conozcamos el fallo".