Begoña Gómez pide al juez que reclame a Moncloa los "antecedentes" de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado, que le imputa malversación porque la asesora que le contrató Moncloa la ayudaba también con sus asuntos privados, que reclame a Presidencia del Gobierno "todos los antecedentes" que haya sobre personas que asistieron a los cónyuges de anteriores jefes del Ejecutivo.

En un escrito, el abogado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de Gómez, solicita que "se oficie a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo".

La defensa da este paso horas antes de que tenga que acudir a una nueva comparecencia en el Juzgado de Instrucción Número 41 para que Peinado informe a las partes de que, si finalmente el caso llega a juicio por el resto de delitos que le atribuye, lo hará un jurado popular. El instructor ha citado para las 17:30 de este lunes a Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado, para comunicarles esta última decisión. Gómez tampoco acudirá este lunes a la vista, entre otros, al considerar que solo es necesario que vaya su abogado.

Como ocurrió hace un par de semanas con la vista convocada por el juez dentro de la pieza en la que se investiga una presunta malversación, este lunes Begoña Gómez también ha renunciado a estar presente en la comparecencia fijada por el juez en la causa principal, informan fuentes de Moncloa.

La situación es la misma que el sábado 27 de septiembre: el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha convocado la vista prevista en la ley del tribunal del jurado después de decidir que, en el caso de que llegue a juicio la parte principal de su investigación, sea enjuiciada por un jurado popular.

En un principio, el juez lo acordó para el delito de malversación, que imputa a Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en una pieza separada y celebró esta misma comparecencia el pasado 27 de septiembre.

Pero finalmente decidió transformar todas las actuaciones, también la pieza principal, para que siga por los cauces del tribunal del jurado en lo tocante a los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.