La bailaora palestina afincada en Granada que Israel usa para mofarse de España: "Es lo más bajo que hay"

El conflicto entre España e Israel, a raíz del apoyo mostrado por el Gobierno español al estado de Palestina, está viviendo otro de sus capítulos. En este caso, el Ministerio de Exteriores del país israelí ha utilizado de forma lamentable un vídeo en el que se puede ver a dos bailaores flamencos para atacar a todos aquellos países que defienden la legitimidad del estado palestino.

Una de las protagonistas que aparecen en el vídeo compartido en sus redes sociales por el Ministerio de Esteriores de Israel es Zeinab Sabbah. La bailaora siria, de padres palestinos, de la que tiene la nacionalidad palestina y que lleva 10 años afincada en el barrio del Sacromonte, en Granada, tras haber pasado un tiempo en otras localidades españolas como Zaragoza o Málaga.

Después de unos años en Granada, se inició en el flamenco, que empezó a estudiar hace cinco años. "Empecé con la guitarra flamenca, pero me desesperó tanto que me puse a bailar".

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX